快訊

麥克風問題喬不攏！賀錦麗想改辯論規則 嗆川普「別躲靜音鈕後面」

超過十年的夾縫求生：土耳其為何解決不了敘利亞難民？

政治獻金申報涉假帳？蔡壁如：請教會計師以車馬費申報 惡意造謠將提告

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政治獻金申報涉假帳？ 蔡壁如：請教會計師以車馬費申報 惡意造謠將告

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
前立委蔡壁如日前到在南投鹿篙咖啡店喝咖啡。圖／取自蔡壁如臉書
前立委蔡壁如日前到在南投鹿篙咖啡店喝咖啡。圖／取自蔡壁如臉書

有周刊今報導，台中市政府顧問蔡壁如去年選立委時的政治獻金把團隊人事費拆成300多筆2千或3千元的交通費申報，涉申報不實金額破百萬元。蔡壁如上午回應說，申報前曾請教過曾多次負責競選經費申報的專業會計師，以及她的選舉總幹事，認為等同薪資的車馬費是可以這樣申報的，一切都遵照會計師的申報方式申報，對於有人惡意指控、造謠，將蒐證提告。

蔡壁如說，自己去年七月空降台中選立委，僅帶了原在台北的2、3位助理來台中，他們的薪資原就由民眾黨部處理，因此未在申報範圍內。其他的志工、工作人員來來去去，都還自備交通工具，經常跑她跑來跑去，或是參加國民黨其他候選人的活動，因為都非長期性質，且都自行解決了飲食問題，因此請教會計師後，就以車馬費支應。而且自申報以來，監察院也都沒有意見。

她也指出，像是在網路上爆料的資料中，有5人的薪資都被惡意擴大、亂算，像是106X2000，不是212萬，應是21萬，還有位5筆交通費，每筆4千元，2萬元也被寫成20萬元。

蔡壁如也提供選舉總幹事和會計師的說明，分別是「蔡壁如委員當初願意來海線開疆闢土，沒有基層組織，面對短期的選戰也不容易聘請到長期的全職人員，大部分是找過去的黨工、志工依照可以來協助選務的時間，排班按次給予交通費補助。」、「先說明所謂交通費是俗稱的『車馬費』，一般社會對選舉臨時來幫忙，以車馬費作支應開支比較能理解接受。再把車馬費總數除以7（從七月到一月），選舉幹部一天從早忙到晚，半年無休，平均一個月不過3萬多，社會大眾是會接受的。如果周刊引用那張故意打錯小數點的交通費，就把數字秀出來，證明這是有人惡意作假，媒體誤用的烏龍爆料。」

假帳 政治獻金 會計師 蔡壁如

延伸閱讀

被疑任有給職顧問仍參政 蔡壁如：會守規定、包括不接媒體電話

柯文哲否認陳智菡蔡壁如宮鬥 「現階段繼續發展組織」

被爆花4300萬買商辦 柯文哲：選舉補助款設個人辦公室

白營掀茶壺風暴？蔡壁如叫陣「戰狼」拚2026 陳智菡酸不得參與黨務

相關新聞

政治獻金申報涉假帳？ 蔡壁如：請教會計師以車馬費申報 惡意造謠將告

有周刊今報導，台中市政府顧問蔡壁如去年選立委時的政治獻金把團隊人事費拆成300多筆2千或3千元的交通費申報，涉申報不實金...

傳賴總統出訪擬過境美國 知情人士：美方僅讓步夏威夷

賴清德總統執政滿百日尚未出訪友邦，傳出賴總統有意過境美國出訪中南美洲，但美國總統大選陷膠著，美方不願讓賴總統過境本土。知...

蔡壁如被爆競選期間疑報假帳 競選團隊說明也曝心灰意冷

民眾黨前立委蔡壁如被爆出競選期間疑報假帳，她在台中市一選區參選立委時的競選團隊都已解散，一名團隊重要成員說，被指交通費有...

空汙下親友罹癌 民進黨員退黨挺核

眼看親友一個個因肺癌、肺腺癌倒下過世，南投縣健康空氣行動聯盟發起人林翠蘭，從反核轉為支持核能，並在今年6月退出民進黨。她...

黨產會再2敗 國民黨逆轉勝 中廣也勝訴

不當黨產處理委員會認定國民黨舊中央黨部借用、租用、承購不合法，追徵出售價額十一點三億元，國民黨提行政訴訟，台北高等行政法...

張麗善遭栽贓賄選 藍質疑背後有藏鏡人

調查局雲林縣站前調查官陳文維，被控栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民買票。國民黨立法院黨團昨天開記者會質疑，陳文維除遭檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。