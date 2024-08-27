政治獻金申報涉假帳？ 蔡壁如：請教會計師以車馬費申報 惡意造謠將告

有周刊今報導，台中市政府顧問蔡壁如去年選立委時的政治獻金把團隊人事費拆成300多筆2千或3千元的交通費申報，涉申報不實金額破百萬元。蔡壁如上午回應說，申報前曾請教過曾多次負責競選經費申報的專業會計師，以及她的選舉總幹事，認為等同薪資的車馬費是可以這樣申報的，一切都遵照會計師的申報方式申報，對於有人惡意指控、造謠，將蒐證提告。

蔡壁如說，自己去年七月空降台中選立委，僅帶了原在台北的2、3位助理來台中，他們的薪資原就由民眾黨部處理，因此未在申報範圍內。其他的志工、工作人員來來去去，都還自備交通工具，經常跑她跑來跑去，或是參加國民黨其他候選人的活動，因為都非長期性質，且都自行解決了飲食問題，因此請教會計師後，就以車馬費支應。而且自申報以來，監察院也都沒有意見。

她也指出，像是在網路上爆料的資料中，有5人的薪資都被惡意擴大、亂算，像是106X2000，不是212萬，應是21萬，還有位5筆交通費，每筆4千元，2萬元也被寫成20萬元。

蔡壁如也提供選舉總幹事和會計師的說明，分別是「蔡壁如委員當初願意來海線開疆闢土，沒有基層組織，面對短期的選戰也不容易聘請到長期的全職人員，大部分是找過去的黨工、志工依照可以來協助選務的時間，排班按次給予交通費補助。」、「先說明所謂交通費是俗稱的『車馬費』，一般社會對選舉臨時來幫忙，以車馬費作支應開支比較能理解接受。再把車馬費總數除以7（從七月到一月），選舉幹部一天從早忙到晚，半年無休，平均一個月不過3萬多，社會大眾是會接受的。如果周刊引用那張故意打錯小數點的交通費，就把數字秀出來，證明這是有人惡意作假，媒體誤用的烏龍爆料。」