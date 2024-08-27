繼吳釗燮、林佳龍赴美 林右昌周六啟程訪美13天

英國金融時報上周揭露國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍赴美與美方官員會談；民進黨秘書長林右昌本周六也將啟程訪美，行程橫跨東西岸。黨政人士表示，美國選前各黨陸續訪美，到各類型智庫了解美方在內政、外交、軍事等想法交流，並趁此探訪僑界皆為常態。

台美近來互動頻繁，金融時報上周引述多名知情人士指出，吳釗燮、林佳龍赴華府與美方官員會談，兩人透過「特殊管道」與華府高層洽商。也傳出國安會副秘書長徐斯儉、劉得金、林飛帆日前赴美討論。此次林右昌再赴美，各界揣測與賴總統出訪、過境美國事宜相關，但外交部與國安系統皆未證實。

盤點吳釗燮、林佳龍公開行程，賴總統廿二日接見外賓時，吳釗燮缺席，林佳龍也缺席「凱達格蘭論壇：二○二四印太安全對話」，直到英國金融時報揭露兩人赴美開會，才曝光行蹤。

時值賴總統上任滿一百天，近來美日歐等國共近五十個國際訪團相繼抵台，創歷史新高。賴清德總統昨接見英國在台辦事處代表鄧元翰，除了對英國順利完成國會大選表達恭喜，也期待英國在新首相施凱爾領導下，台英關係能持續深化。

昨也傳出林右昌銜賴清德總統兼民進黨主席賴清德之命，將展開十三天訪美行。據掌握，林右昌將前往美西、美南、美東共計五城市，包含舊金山、洛杉磯、休士頓、紐約及華府，除會晤台僑，也會說明目前國內外局勢的變化、賴清德領導國家的方針，凝聚美國僑界。

林右昌也將低調前往華府拜會智庫及政要，說明台美關係推動現況，也會提及國家希望工程推動情況、總統府成立三大委員會等台灣重大政策走向，同時交流美國大選動態等政情資訊。對於林右昌出訪一事，外交部表示，目前未接獲相關行政協助的請求。