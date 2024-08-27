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傳賴總統出訪擬過境美國 知情人士：美方僅讓步夏威夷

聯合報／ 記者陳熙文侯俐安／台北報導
賴清德總統。（本報資料照片）
賴清德總統。（本報資料照片）

賴清德總統執政滿百日尚未出訪友邦，傳出賴總統有意過境美國出訪中南美洲，但美國總統大選陷膠著，美方不願讓賴總統過境本土。知情人士透露，美方現階段僅讓步賴總統過境夏威夷。

總統府昨晚回應本報，賴總統目前並無出訪規畫，一如過去如果有相關安排，就會適時向國人報告說明。

若出訪 首選巴拉圭和瓜地馬拉

二○一六年前總統蔡英文就任一個多月啟動「英翔專案」，出訪中南美洲友邦巴拉圭。賴總統五二○就職後，外交部長林佳龍上月曾透露確有規畫出訪，但總統府本月改稱「目前無規畫（出訪）」。

據了解，賴總統出訪首選中南美洲友邦巴拉圭和瓜地馬拉，尤其巴拉圭總統潘尼亞曾來台祝賀賴總統就職，並邀請賴回訪，賴總統若出訪中南美洲，過境美國順理成章。

美國大選選情激烈，涉外人士指出，民主黨和共和黨的選情膠著，賴總統若選擇此刻過境美國，時機上太過敏感。

亞太青年協會昨舉辦「一場影響世界的選舉：二○二四 美國總統選舉與台灣」，邀請學者專家針對美國大選，以及對台影響發表意見。曾任美國民主黨台灣海外部主席的律師江東林表示，美國大選進入倒數計時，候選人到處造勢，賴總統若過境美國，時機點不是那麼有利，尤其眾議員忙於競選、三分之一的參議員也選舉，要找到人會面大為不易。

國民黨國際事務部助理主任須予謙說，賴總統過境美國的待遇視美中關係當時的情況而定，美國政府會讓賴總統過境哪些城市，假如美方希望希望美中情勢保持穩定，將可能降低賴總統過境時公開露面次數，及政府官員、議員與他會面。

有專家研判 美大選後才規畫出訪

知情人士指出，考量到美國大選的情況，也怕在此敏感時機點激怒北京政府，同時也對賴總統在兩岸態度上仍抱有疑慮，美方現階段僅開放賴總統過境夏威夷。我國也因此考量出訪其他友邦，或待十一月大選之後，再行規畫出訪行程。

黨政人士指出，今年美國選舉雖然較為競爭，但考量不在此時出訪原因，在於中國在南海、東海、台海動作不斷，即便日前美日韓峰會各國一再警告，中共仍在南海拉高衝突，昨天中國軍機還侵犯日本領空。台灣身為區域中的一員，必須考慮區域正在警戒中國各項單邊行為，共同防堵風險，因此本來就沒有現在出門的規畫，就更無過境要如何處理的問題。

出訪 美國大選 賴總統

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