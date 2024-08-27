總統大選補助款／藍全歸黨務 綠3分之1捐公益

民眾黨主席柯文哲昨被踢爆今年五月以現金四千三百萬元購入立法院附近商辦，柯文哲隨後強調是依循其他政黨前例辦理，以個人選舉補助款購置。不過，國民黨表示，財務拮据，過往總統選舉補助款皆用於黨務支出及支付黨工薪水；民進黨賴清德當選總統後，則將選舉補助款繳給黨並捐作公益。

今年總統大選「賴蕭配」選舉補助款一億六千餘元。賴清德選後於民進黨中常會指出，選舉補助款分三部分運用。首先，按中央黨部要求將三分之一繳回中央黨部，另外三分之一捐給中央黨部用於創黨及建黨黨員生活照顧及年輕黨工國內外進修獎勵金或獎學金，此部分由黨中央規畫，最後三分之一捐助公益使用。

國民黨「侯康配」選舉補助款一億四千餘萬元。侯友宜在選後表示，補助款全數捐給國民黨中央黨部，由黨中央統籌規畫。國民黨表示，黨內財務拮据，總統選舉補助款皆用於黨務支出及支付黨工薪水。

國民黨人士指出，總統副總統選舉罷免法第四十一條規定，「政黨推薦之候選人其補貼費用，應由該推薦之政黨領取」，因此，國民黨都是黨中央派人去領取，而非候選人。

民眾黨財務管理辦法規定，中央黨部領取之總統、副總統競選補助款，其中三分之一交歸中央黨部，餘款撥交候選人，並須於一個月內撥交。但民眾黨針對選舉補助款領取規定僅涉及黨提名總統、副總統候選人。

民眾黨「柯盈配」選舉補助款一億一千餘萬元。時任民眾黨發言人李頂立於今年一月十八日指出，補助款會用在政黨維持營運經費，包括政黨、立法院黨團及地方經營等；柯文哲也有全台走訪蒐集民意計畫，還會將部分捐作公益。