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張麗善遭栽贓賄選 藍質疑背後有藏鏡人

聯合報／ 記者張睿廷／台北報導

調查局雲林縣站前調查官陳文維，被控栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民買票。國民黨立法院黨團昨天開記者會質疑，陳文維除遭檢方起訴，是否有被內部處分？本案後面是否有藏鏡人或高人指點？法務部、調查局應出面說明。

國民黨立委張嘉郡指出，陳文維當時威脅恐嚇羈押人士，指證張麗善賄選，甚至還把應該保密的監聽譯文、偵查資料當作威逼工具，這已不只是濫用公權力，更是明顯觸法；陳文維事後不但未受懲處，反而還升官，目前還沒有看到任何處分，希望法務部、調查局能盡速作出解釋。

張嘉郡表示，她相信陳文維絕對不是個案，因為她也是受害者，而國民黨立委丁學忠在選舉時也有遭遇相同的狀況。

國民黨立委王鴻薇批，雲林地檢署第一時間沒有起訴陳文維，是台南高分檢再議後，雲林地檢署才起訴陳文維；本案罪證確鑿，證實了大眾長期懷疑司法介選、司法干預選舉的情形。

國民黨 雲林

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