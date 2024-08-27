空汙下親友罹癌 民進黨員退黨挺核

眼看親友一個個因肺癌、肺腺癌倒下過世，南投縣健康空氣行動聯盟發起人林翠蘭，從反核轉為支持核能，並在今年6月退出民進黨。她說，民進黨不能為了選票和神主牌犧牲人民的健康。

林翠蘭說，堂叔去年因肺癌喪命，表姊幾年前也因肺腺癌骨轉移而過世，麥寮電廠的燃煤汙染對雲林乃至南投竹山一帶空氣品質影響十分嚴重，許多鄉親長期因空汙出現肺癌，自己居住的地方就有兩位前里長，分別在3年前和今年診斷出肺腺癌和肺癌，竹山人見面就互相提醒，要去大醫院花大錢做低劑量電腦斷層掃描看有沒有得肺癌，十分悲哀。

「非核家園是民進黨的神主牌，但人民要的只是一口乾淨的空氣。」林翠蘭說，自己多年來都是深綠的民進黨員，但看到麥電空汙影響居民健康十分糟糕，民進黨不斷洗腦國人核廢料無法處理、福島核災會發生在台灣等，自己一直也如此相信、反對核電，但後來發現核電其實也是綠電，在嚴格管理下是可以達到使用安全的，「我們也不能用意識形態去否認科技進步的事實。」

林翠蘭說，若要在燃煤和核能之間選擇，她支持核能，畢竟脫煤已是全球共識，身邊許多綠營朋友的態度也同樣在轉變，民進黨不能為了選票和神主牌犧牲人民的健康，她支持核能，已在今年6月退出民進黨。

肺腺癌患者、南投環境保護協會副理事長陳宋連也說，原本沒要北上抗議，但自己老了又罹肺腺癌，不知還剩多少時間，希望麥電機組都能如期除役，也希望政府能聽到在地人殷切的期盼。