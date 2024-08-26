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新加坡駐台代表：雙邊領導層更替 台星合作基礎穩固

中央社／ 台北26日電
新加坡駐台北商務辦事處26日舉行新加坡59週年國慶酒會，外交部政務次長吳志中（左起）、立法院副院長江啟臣、新加坡駐台代表葉偉傑和立法院長韓國瑜上台舉杯。 （中央社）
新加坡駐台北商務辦事處26日舉行新加坡59週年國慶酒會，外交部政務次長吳志中（左起）、立法院副院長江啟臣、新加坡駐台代表葉偉傑和立法院長韓國瑜上台舉杯。 （中央社）

新加坡慶祝59週年國慶，新加坡駐台代表葉偉傑今天表示，儘管新加坡與台灣今年領導層更替，但雙邊關係建立在深厚友誼和共同利益上，合作基礎穩固堅強；外交部政次吳志中則期盼雙邊擴大合作。

新加坡駐台北商務辦事處今天於台北舉行新加坡59週年國慶酒會，由新加坡駐台代表葉偉傑主持，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、外交部政務次長吳志中等政要以及多國駐台使節出席共襄盛舉。

葉偉傑致詞時表示，新加坡今年國慶主題是「全民一心、團結一致」 （Together, As One UnitedPeople），新加坡在複雜的國際環境中，見證新一代政治領導團隊接班，人民的團結讓新加坡從容不迫且更有信心應對挑戰，而世界各國夥伴給予的支持不可或缺。

葉偉傑提及，今年新加坡與台灣雙邊領導層更替，但新加坡和台灣的緊密關係，建立在多年深厚友誼和共同利益上，不論是應對危機還是促進雙邊人民交流，都有穩固和堅強的合作基礎。

葉偉傑舉例說，花蓮403地震發生時，新加坡駐台北商務辦事處和受到影響的新加坡旅客得到台灣政府單位與民間諸多協助。

吳志中則指出，台灣與新加坡情誼歷久彌新，在經濟、貿易、文化及教育的緊密合作關係不斷深化；台灣是新加坡的第四大貿易夥伴，新加坡則為台灣第六大貿易夥伴，今年適逢「台星經濟夥伴協定（ASTEP）」生效10週年，期望可深化並升級該協定的議題領域，擴大產業合作面向。

吳志中也說，相信在總合外交的理念下，將與新加坡擴大現有醫衛、經貿投資與教育等領域的交流架構，搭建兩國在印太地區的繁榮走廊，並期盼新加坡在國際場域發揮影響力，支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及其他經貿組織，共同打造區域繁榮，為東亞及台海和平貢獻心力。

印太 吳志中 外交部 新加坡 江啟臣 葉偉傑 韓國瑜

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