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劉世芳拜會佛光山 盼借重宗教力量強化災防韌性

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章日前前往高雄佛光山拜會心保住持，盼佛光山與內政部合作推動防災士培訓，強化災害防救韌性。圖／內政部提供
內政部長劉世芳、消防署長蕭煥章日前前往高雄佛光山拜會心保住持，盼佛光山與內政部合作推動防災士培訓，強化災害防救韌性。圖／內政部提供

內政部劉世芳、消防署長蕭煥章日前前往高雄佛光山拜會心保住持，盼佛光山與內政部合作推動防災士培訓，強化災害防救韌性，佛光山對此表達全力支持，將配合內政部在嘉義地區的921國家防災日演練，從雲嘉南地區的佛光山寺院、信眾展開防災士推廣。

拜會當天，佛光山慈容、慧傳、慧倫、覺培、慧屏、慧知、妙士、覺居、妙樂、覺軒及慧鳴等十多位法師在場參與討論。劉世芳席間表示，佛光山一直是安定民心的重要力量，長期投入公益服務社會，特別邀請佛光山與內政部合作推動防災士培訓，強化災害防救韌性。

佛光山對此表達全力支持，將配合內政部在嘉義地區的921國家防災日演練，從雲嘉南地區的佛光山寺院、信眾展開防災士推廣。

劉世芳指出，政府為提升民眾風險意識，自2018年起推動防災士培訓，推廣對象由早期村里已擴大至企業、民間組織及公部門機構。截至今年7月底止，全國累計已培訓2萬9402名防災士，包括內政部近期特別在中央機關積極推廣，今年7至8月中央聯合辦公大樓已完訓400人，9月可完成立法院及考試院約200人的訓練；預期明年底前全國將完訓5萬名防災士。

劉世芳強調，非常感謝心保住持、所有法師們關心支持防災士計畫，期盼藉助佛光山的社會影響力，增進國人防災意識，讓台灣自主防災機制持續提升。

佛光山 內政部 劉世芳

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