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索羅門推取消PIF觀察員 外交部：遺憾特定國家分化團結

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照片

澳洲媒體披露，索羅門群島本周將推動取消台灣在「太平洋島國論壇」（Pacific Islands Forum）的觀察員地位。外交部表示，對特定國家基於一己之私，試圖分化太平洋地區的團結深表遺憾，並感謝我太平洋友邦及理念相近國家對我國持續參與PIF的支持。

澳洲人報（The Australian）披露，在中國指導下，索羅門在這個月的太平洋地區外長會議表示，將於本周提出一項動議，挑戰台灣參與太平洋島國論壇的資格。一名太平洋國家的資深外交官告訴澳洲人報，索羅門正代表北京來阻止台灣參加2025年於索羅門首都荷尼阿拉（Honiara）舉行的太平洋島國論壇。

對此，外交部表示，我國自1993年起持續以「台灣/中華民國（Taiwan/ Republic of China）」名稱及「發展夥伴（Development Partner）」身分參與PIF相關機制與活動，歷年透過PIF多邊機制推動「區域發展援助」及「台灣/中華民國-PIF獎學金」等計畫，嘉惠我太平洋友邦及其他與我無邦交關係等太平洋島國，包括索羅門群島等在內，成果有目共睹。

外交部指出，我國參與太平洋事務向來秉持與PIF各會員國一致的「太平洋之道」（The Pacific Way）多元及包容精神，與理念相近國家共同促進區域發展與繁榮，貢獻不容抹滅，對特定國家基於一己之私，試圖分化太平洋地區的團結深表遺憾，並感謝我太平洋友邦及理念相近國家對我國持續參與PIF的支持。

外交部說，台灣與PIF所有成員國共享南島民族文化、民主、自由、法治及人權價值，未來我國將持續擴大與PIF、太平洋友邦及理念相近國家的合作，在氣候變遷、環境保護、海洋保育、糧食安全、潔淨能源、人才培訓及醫衛合作等領域，共同為太平洋地區的和平、穩定及繁榮作出積極貢獻。

PIF 外交部 太平洋島國論壇 氣候變遷 澳洲 索羅門

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