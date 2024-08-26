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追徵國民黨舊黨部11億、中廣案均敗訴 黨產會研擬上訴

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
黨產會主委林峯正。記者杜建重／攝影
黨產會主委林峯正。記者杜建重／攝影

不當黨產委員會5年前認定中國廣播公司為國民黨附隨組織，台北高等行政法院今日判中廣勝訴，另外黨產會認動國民黨舊中央黨部遭變賣追徵11億餘元，北高行更一審今也判國民黨勝訴。對此，黨產會表示，等收到兩案判決書後再對對外做出回應

據了解，黨產會在研究判決書內容後，包括中廣案及舊中央黨部大樓案，都將提起上訴。大孝大樓案也將在近日內提出上訴。

黨產會認定國民黨舊中央黨部不當取得財產，並且不當變賣給張榮發基金會，追徵11億3972萬元，國民黨不服提告，台北高等行政法院更一審今逆轉改判國民黨勝訴，撤銷黨產會處分，全案可上訴。另外黨產會認定中國廣播公司為國民黨附隨組織，中廣不服提告，台北高等行政法院今判決中廣勝訴，全案可上訴。

不當黨產委員會 中廣 國民黨 高等行政法院 黨產會

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