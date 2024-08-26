舊黨部遭追徵11億案勝訴 國民黨：證明黨產會毫無正當性
國民黨舊中央黨部大樓2006年賣給財團法人張榮發基金會，但遭不當黨產處理委員會認定不合法，追徵11億3972萬餘元，高等行政法院更一審出爐，判決國民黨勝訴。國民黨表示，感謝法院作出公正判決，黨產會接連敗訴一再證明黨產會透過司法追徵、濫訴的政治清算，毫無正當性。
國民黨表示，感謝台北高等行政法院，依法作出公正判決。從大孝大樓，到中央黨部以及中廣案，黨產會接連敗訴，一再證明黨產會透過司法追徵、濫訴的政治清算，毫無正當性。
不當黨產處理委員會2018年時做出處分，認定位於台北市中山南路11號的國民黨中央舊黨部以23億元賣給財團法人張榮發基金會，借用、租用、承購均不合法，追徵出售不當黨產價額11億3972萬元。國民黨不服提起行政訴訟，一審判決國民黨敗訴，國民黨再上訴，最高行政法院發回更審。台北高等行政法院更一審今天逆轉改判國民黨勝訴，撤銷黨產會處分，全案仍可上訴。
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