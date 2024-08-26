瑞典跨黨派議員團訪台 增進瞭解台灣民主及兩岸情勢

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金爭議後，查帳記者會舉辦2場後喊卡，發函委請台北市會計師公會擔任第三方公正機構，不過柯文哲如今又被掀出，拿選舉補助款4300萬元購入立法院附近商辦，打算做為個人辦公室，因登記在自己名下，引發爭議。柯文哲如今帳目、金流、買房爭議連環爆，恐怕黨主席之位也岌岌可危。 民眾黨前高層坦言，現在民眾黨公信力徹底崩盤，並點出「唯一能止血的辦法」。

2024-08-26 18:10