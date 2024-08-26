快訊

台積電高雄未來用地挖出「重千磅未爆彈」 工務局、軍方說話了

獨／房貸貸不到惹民怨？ 央行祭新招讓「假首購、真炒房」現形

柯文哲買商辦遭指當包租公 民眾黨：買賣不破租賃原則

瑞典跨黨派議員團訪台 增進瞭解台灣民主及兩岸情勢

中央社／ 台北26日電
「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪問團8月26日至9月1日訪台，由瑞典國會雙邊民主推動合作理事會委員芙娜薇議員（右2，Lotta Johnsson Fornarve）擔任團長。 外交部提供／中央社
「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪問團8月26日至9月1日訪台，由瑞典國會雙邊民主推動合作理事會委員芙娜薇議員（右2，Lotta Johnsson Fornarve）擔任團長。 外交部提供／中央社

外交部表示，「台瑞典國會議員協會」跨黨派議員團今天訪台，訪團將晉見副總統蕭美琴，並拜會立法院長韓國瑜，期盼增進對台灣民主發展及兩岸情勢的瞭解。

外交部晚間發布新聞稿指出，「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪問團8月26日至9月1日訪台，由瑞典國會雙邊民主推動合作理事會委員芙娜薇議員（LottaJohnsson Fornarve）擔任團長，團員包括外交委員會成員韋納霍爾議員（John Weinerhall）以及國防委員會成員哈格斯坦議員（Göran Hargestam），外交部表示誠摯歡迎。

外交部表示，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴、拜會立法院長韓國瑜及外交部長林佳龍，並接受外交部政務次長吳志中款宴。另將拜會環境部、國防部、陸委會、交通部民航局、衛福部疾管署等機關，就台瑞典雙邊關係、全民國防及區域情勢等議題，與台灣政府官員、民意代表及學者專家交換意見。

外交部說，「台瑞典國會議員協會」多年來持續於國會提出友台質詢與動議，並支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）等國際組織。此次來訪成員都是首次訪台，希望透過訪問增進對台灣民主發展及兩岸情勢的瞭解，並促進雙邊國會交流。

外交部強調，台灣與瑞典共享民主、自由及法治等普世價值，將持續與瑞典等理念相近國家，強化全球民主陣營的韌性，並推動多元領域的交流合作。

外交部 林佳龍 瑞典 蕭美琴 韓國瑜

延伸閱讀

文博會台南開幕 蕭美琴：讓文化展現台灣對世界的自信

韓國瑜拍板「辦好中華民國生日」 國慶主視覺角力戰9月開打

蕭美琴、陳其邁出席同濟會年會 大讚台灣是世界良善的力量

副總統蕭美琴出席上市櫃公司協會大會 盼台灣均衡發展

相關新聞

為了無煤拯救鄉親 資深民進黨員為挺核退黨

麥寮燃煤發電廠1號機依合約規定今年5月31日到期，但台電為補發短發的電量，決定延長合約期限至2025年底，引來許多批評。...

舊黨部遭追徵11億案勝訴 國民黨：證明黨產會毫無正當性

國民黨舊中央黨部大樓2006年賣給財團法人張榮發基金會，但遭不當黨產處理委員會認定不合法，追徵11億3972萬餘元，高等...

賴政府執政已百日 7成民眾不熟閣員

總統賴清德執政將滿百日，但內閣官員對民眾來說還是很陌生！美麗島電子報26日最新民調詢問民眾行政院部會首長的姓名，發現無法正確回答1位部會首長姓名的民眾將近7成，其中最為人熟知的部會首長為國防部長顧立雄

AIT宣布新任文化官 曾在白宮任職

美國在台協會（AIT）今宣布傅詩恩（Anne Foss）19日就任美國在台協會（AIT）文化官。AIT指出，傅詩恩曾擔任...

柯文哲帳目金流爭議連環爆 黨主席之位岌岌可危

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金爭議後，查帳記者會舉辦2場後喊卡，發函委請台北市會計師公會擔任第三方公正機構，不過柯文哲如今又被掀出，拿選舉補助款4300萬元購入立法院附近商辦，打算做為個人辦公室，因登記在自己名下，引發爭議。柯文哲如今帳目、金流、買房爭議連環爆，恐怕黨主席之位也岌岌可危。 民眾黨前高層坦言，現在民眾黨公信力徹底崩盤，並點出「唯一能止血的辦法」。

賴總統接見英國辦事處代表 盼新首相續深化台英關係

賴清德總統今上午接見英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis），除了對英國在上個月順利完成國會大選表達恭喜，也表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。