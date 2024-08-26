瑞典跨黨派議員團訪台 增進瞭解台灣民主及兩岸情勢
外交部表示，「台瑞典國會議員協會」跨黨派議員團今天訪台，訪團將晉見副總統蕭美琴，並拜會立法院長韓國瑜，期盼增進對台灣民主發展及兩岸情勢的瞭解。
外交部晚間發布新聞稿指出，「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪問團8月26日至9月1日訪台，由瑞典國會雙邊民主推動合作理事會委員芙娜薇議員（LottaJohnsson Fornarve）擔任團長，團員包括外交委員會成員韋納霍爾議員（John Weinerhall）以及國防委員會成員哈格斯坦議員（Göran Hargestam），外交部表示誠摯歡迎。
外交部表示，訪團在台期間將晉見副總統蕭美琴、拜會立法院長韓國瑜及外交部長林佳龍，並接受外交部政務次長吳志中款宴。另將拜會環境部、國防部、陸委會、交通部民航局、衛福部疾管署等機關，就台瑞典雙邊關係、全民國防及區域情勢等議題，與台灣政府官員、民意代表及學者專家交換意見。
外交部說，「台瑞典國會議員協會」多年來持續於國會提出友台質詢與動議，並支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA）等國際組織。此次來訪成員都是首次訪台，希望透過訪問增進對台灣民主發展及兩岸情勢的瞭解，並促進雙邊國會交流。
外交部強調，台灣與瑞典共享民主、自由及法治等普世價值，將持續與瑞典等理念相近國家，強化全球民主陣營的韌性，並推動多元領域的交流合作。
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