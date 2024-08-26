AIT宣布新任文化官 曾在白宮任職

美國在台協會（AIT）今宣布傅詩恩（Anne Foss）19日就任美國在台協會（AIT）文化官。AIT指出，傅詩恩曾擔任過歐洲暨歐亞事務局新聞官，也曾於白宮行程安排辦公室任職。

AIT指出，傅詩恩在加入AIT之前，於美國華府擔任國務院公共外交次卿特別助理，她亦曾擔任國務卿凱瑞（John Kerry）的特別助理，其擔任過的外交職務，還包括歐洲暨歐亞事務局新聞官，以及墨西哥城和里約熱內盧的副領事。此外，傅詩恩也曾於白宮行程安排辦公室任職。

AIT表示，傅詩恩來自佛羅里達州潘沙克拉市，並於佛羅里達大學取得企業學士和國際企業碩士學位，並指出傅詩恩已經迫不及待與家人一同探索台灣了。