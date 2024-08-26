快訊

中廣附隨組織案贏了！免遭追徵77億 黨產會搞錯「時間點」成敗訴關鍵

柯文哲稱買商辦自用卻當包租公 租客傳為綠委特助？陳秀寶發聲了

大陸軍機「首次」侵入日本領空 自衛隊戰機緊急起飛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AIT宣布新任文化官 曾在白宮任職

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片
圖為AIT內湖館址。圖／聯合報系資料照片

美國在台協會AIT）今宣布傅詩恩（Anne Foss）19日就任美國在台協會（AIT）文化官。AIT指出，傅詩恩曾擔任過歐洲暨歐亞事務局新聞官，也曾於白宮行程安排辦公室任職。

AIT指出，傅詩恩在加入AIT之前，於美國華府擔任國務院公共外交次卿特別助理，她亦曾擔任國務卿凱瑞（John Kerry）的特別助理，其擔任過的外交職務，還包括歐洲暨歐亞事務局新聞官，以及墨西哥城和里約熱內盧的副領事。此外，傅詩恩也曾於白宮行程安排辦公室任職。

AIT表示，傅詩恩來自佛羅里達州潘沙克拉市，並於佛羅里達大學取得企業學士和國際企業碩士學位，並指出傅詩恩已經迫不及待與家人一同探索台灣了。

AIT 傅詩恩 白宮 美國在台協會 華府

延伸閱讀

美前國務卿凱瑞特助傅詩恩 就任AIT文化官

20年交情！朱立倫見AIT處長谷立言 提「2D戰略」護台民主

AIT處長谷立言到訪 管碧玲：海洋議題深化台美關係

AIT處長谷立言上任後首訪 黃偉哲迎老友再次駐台

相關新聞

為了無煤拯救鄉親 資深民進黨員為挺核退黨

麥寮燃煤發電廠1號機依合約規定今年5月31日到期，但台電為補發短發的電量，決定延長合約期限至2025年底，引來許多批評。...

賴政府執政已百日 7成民眾不熟閣員

總統賴清德執政將滿百日，但內閣官員對民眾來說還是很陌生！美麗島電子報26日最新民調詢問民眾行政院部會首長的姓名，發現無法正確回答1位部會首長姓名的民眾將近7成，其中最為人熟知的部會首長為國防部長顧立雄

AIT宣布新任文化官 曾在白宮任職

美國在台協會（AIT）今宣布傅詩恩（Anne Foss）19日就任美國在台協會（AIT）文化官。AIT指出，傅詩恩曾擔任...

柯文哲帳目金流爭議連環爆 黨主席之位岌岌可危

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金爭議後，查帳記者會舉辦2場後喊卡，發函委請台北市會計師公會擔任第三方公正機構，不過柯文哲如今又被掀出，拿選舉補助款4300萬元購入立法院附近商辦，打算做為個人辦公室，因登記在自己名下，引發爭議。柯文哲如今帳目、金流、買房爭議連環爆，恐怕黨主席之位也岌岌可危。 民眾黨前高層坦言，現在民眾黨公信力徹底崩盤，並點出「唯一能止血的辦法」。

賴總統接見英國辦事處代表 盼新首相續深化台英關係

賴清德總統今上午接見英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis），除了對英國在上個月順利完成國會大選表達恭喜，也表...

美國大選白熱化 立委：台灣不應站邊

美國總統大選戰鼓喧天，民眾黨立委張啟楷26日於研討會表示，目前民主黨賀錦麗支持度超過共和黨川普，辯論表現將成為選舉變數。國民黨智庫副執行長凌濤認為，共和黨主打「美國優先」、民主黨則提倡「多元價值」，是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。