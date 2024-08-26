賴政府執政已百日 7成民眾不熟閣員

總統賴清德執政將滿百日，但內閣官員對民眾來說還是很陌生！美麗島電子報26日最新民調詢問民眾行政院部會首長的姓名，發現無法正確回答1位部會首長姓名的民眾將近7成，其中最為人熟知的部會首長為國防部長顧立雄，另外，認識數發部長、農業部長、教育部長與勞動部長的民眾則不到0.5%。

7成民眾不熟官員

《美麗島電子報》最新民詢問民眾對行政部會首長的姓名，民眾正確回答，前五名為人熟知的內閣首長依序為：國防部長顧立雄21.4%、外交部長林佳龍13.8%、內政部長劉世芳5.4%、經濟部長郭智輝4.2%與文化部長李遠4.1%。

無法正確回答上述任何1位部會首長姓名的民眾高達69.0%，數發部長黃彥男、農業部長陳駿季、教育部長鄭英耀以及勞動部長何佩珊等人的知曉度更未達1%。

觀察交叉分析，即使是民進黨支持者、或滿意賴總統整體表現的民眾，可正確回答其他12位部會首長姓名也不到9%。

支持度綠＞藍＞白

民調也顯示，民眾黨的不滿意度來到65.3%，好感度也僅剩21.9%，為該黨2019年創黨以來的新高，尤其20至29歲者對民眾黨反感者高達45.6%；30至39歲則更明顯，數字來到58.7%，意味著過去民眾黨受到年輕人青睞的形象已逐漸產生轉變。

至於其他兩黨，有50.3%的民眾對民進黨有好感，較上個月增加3.4%，但不滿執政黨的民眾也高達40.6%；國民黨則獲得31.4%的好感支持，但有54.1%的民眾對國民黨表達反感。

民意基金會19日的民調也顯示，整體台灣人對民眾黨的感情溫度是40.33度。台灣民意基金會董事長游盈隆說，民眾黨已創下兩項紀錄，一項是自己黨史上最不受國人歡迎的紀錄；另一個是，超越國民黨與民進黨，創下國人對主要政黨感情溫度的最低紀錄。

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