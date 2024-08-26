快訊

台積電高雄未來用地挖出「重千磅未爆彈」 工務局、軍方說話了

獨／房貸貸不到惹民怨？ 央行祭新招讓「假首購、真炒房」現形

柯文哲買商辦遭指當包租公 民眾黨：買賣不破租賃原則

賴政府滿意度破5成 學者：無蜜月期穩定一致是關鍵

中央社／ 台北26日電
賴清德總統。 （中央社）
賴清德總統。 （中央社）

總統賴清德執政將滿100天，媒體民調指滿意度、信任度皆突破5成。學者指出，賴總統不是新政黨執政，沒有蜜月期，且面對少數執政，能取得過半數認同，關鍵是外交國防與經濟等政策全方位推進，執政表現穩定一致。

美麗島電子報今天釋出最新8月國政民調顯示，民眾對賴總統的信任高達58.9%、不信任則有30.3%；而有54.4%民眾滿意賴總統執政表現、有33.2%民眾不滿意。

遠景基金會執行長賴怡忠指出，賴總統上任時是少數執政，且是同一政黨連任過一次、再繼續執政，賴清德基本上是沒有蜜月期的總統，在這樣的基礎上，要取得過半認同與信任，本身就非常困難。

賴怡忠從政策推進面認為，賴總統執政100天建構完整的「新型外交發展策略」，以戰略經貿科技外交出發、進行總和外交策略，包括所謂的價值外交、同盟外交以及經貿外交等3大面向，且不單是政策規劃，更已經推進到行政院具體執行高度，這是台灣過去比較少看見的執政效率。

清華大學社會學研究所副教授陳明祺指出，賴總統執政100天取得高民調認同與支持的關鍵，在於執政的一致性與穩定性，換言之，在野陣營的意識形態焦土抗爭未獲民眾支持，加上陣營內部問題不斷，讓民眾更信任穩健執政的賴政府。

陳明祺以兩岸為例表示，賴政府對金門翻船事件採務實方式處理，「有為有守」讓衝突未擴大並蔓延至其他層面；外交方面取得包括美國、日本等國家，跨越黨派、跨越不同政治光譜的支持；在國防上則延續既有改革、增強軍事實力，國防預算編列更創新高。

對此，民進黨立委沈伯洋也認為，信任度的重要關鍵是因為「並進」，即賴政府的經濟、國防與外交等均有相關政策，不會讓民眾感覺只有單點在做，由於每個人關心的議題不同，「並進」政策的推動有助於民調整體上升；且台灣在兩岸上沒有激進行動，國防上任命顧立雄擔任文人國防部長，就是要明確讓民眾知道改革的方向。

民進黨立委黃捷說，民調顯示青年支持度持續上升，這和賴政府積極推展「投資未來世代」政策有相當大的關係，尤其是租金補貼政策，青年有感度高達7成以上，此政策對青年有非常實質幫助，「這也才是真正的居住正義」。

至於未來挑戰，陳明祺指出，兩岸互動仍須小心拿捏，畢竟許多變因不在台灣主控範圍內，必須取決中共領導人習近平的態度；外交方面，未來理念相近國家與盟邦領導人更替所帶來的局勢變動，如何穩定外部關係將是重要課題。

民調 民進黨 美麗島電子報 賴清德 賴總統

延伸閱讀

賴總統執政滿意度過半 立委：執政團隊穩健前行

批質詢常淪大型造謠現場 民進黨立委沈伯洋：可以考慮廢掉

沈伯洋說早知陸媒在台盯政論節目 羅智強問法務部：造謠辦不辦？

找無陸媒盯梢台政論爆料者 王鴻薇：把沈伯洋當塑膠？

相關新聞

為了無煤拯救鄉親 資深民進黨員為挺核退黨

麥寮燃煤發電廠1號機依合約規定今年5月31日到期，但台電為補發短發的電量，決定延長合約期限至2025年底，引來許多批評。...

賴政府執政已百日 7成民眾不熟閣員

總統賴清德執政將滿百日，但內閣官員對民眾來說還是很陌生！美麗島電子報26日最新民調詢問民眾行政院部會首長的姓名，發現無法正確回答1位部會首長姓名的民眾將近7成，其中最為人熟知的部會首長為國防部長顧立雄

AIT宣布新任文化官 曾在白宮任職

美國在台協會（AIT）今宣布傅詩恩（Anne Foss）19日就任美國在台協會（AIT）文化官。AIT指出，傅詩恩曾擔任...

柯文哲帳目金流爭議連環爆 黨主席之位岌岌可危

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金爭議後，查帳記者會舉辦2場後喊卡，發函委請台北市會計師公會擔任第三方公正機構，不過柯文哲如今又被掀出，拿選舉補助款4300萬元購入立法院附近商辦，打算做為個人辦公室，因登記在自己名下，引發爭議。柯文哲如今帳目、金流、買房爭議連環爆，恐怕黨主席之位也岌岌可危。 民眾黨前高層坦言，現在民眾黨公信力徹底崩盤，並點出「唯一能止血的辦法」。

賴總統接見英國辦事處代表 盼新首相續深化台英關係

賴清德總統今上午接見英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis），除了對英國在上個月順利完成國會大選表達恭喜，也表...

美國大選白熱化 立委：台灣不應站邊

美國總統大選戰鼓喧天，民眾黨立委張啟楷26日於研討會表示，目前民主黨賀錦麗支持度超過共和黨川普，辯論表現將成為選舉變數。國民黨智庫副執行長凌濤認為，共和黨主打「美國優先」、民主黨則提倡「多元價值」，是

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。