賴總統接見英國辦事處代表 盼新首相續深化台英關係

賴清德總統今上午接見英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis），除了對英國在上個月順利完成國會大選表達恭喜，也表示，非常期待英國在新首相施凱爾（Keir Starmer）的領導下，台英關係能持續深化。

賴清德總統今致詞時表示，他感謝鄧元翰今年5月對他就職總統的祝賀訊息，以及過去4年來深化台英關係的努力與貢獻。賴總統提到兩人第一次見面是3年前，鄧元翰到台南參加馬雅各醫師別世一百周年活動。當時，他特別期許，台灣和英國能在鄧元翰的協助下，延續醫師馬雅各的精神串起百年情誼。他認為，鄧元翰不僅做到了，而且讓人刮目相看。

賴總統指出，去年底，台灣與英國簽署「提升貿易夥伴關係協議」(ETP)，這是台灣首次與歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎，也為台英關係的發展創下高峰，建立嶄新的交流模式，除了感謝鄧元翰的努力，也期盼英國在今年底正式完成「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）入會程序後，能以具體行動支持台灣加入CPTPP，讓台灣和英國加強合作，一起促進全球的繁榮發展。

賴總統也恭喜英國在上個月順利完成國會大選，非常期待英國在首相施凱爾的領導下，台英關係能持續深化。他指出，近年來，英國政府與國會對台灣展現跨黨派的高度支持，除了持續在「七大工業國集團」（G7）等國際場域，重申台海和平穩定的重要性，力挺台灣參與國際組織的力道也更甚以往，他要表達最深的感謝。

鄧元翰致詞時表示，儘管英國與台灣都迎來新的領導團隊，但彼此的共同利益依然一致。英國認為歐洲-大西洋及印太地區的繁榮穩定密不可分，新任首相施凱爾及外交大臣拉米（David Lammy）亦重申英國致力維持自由開放印太地區的承諾。台灣在此國際局勢中扮演至關重要的角色，無論彼此在地理上相距多遠，任何與台灣相關的發展都會影響英國及全世界。英國長期對台政策沒有改變，明確支持台海和平穩定，並反對單方面改變現狀的企圖。

鄧元翰指出，近年來台英合作大幅進展，在科學技術、能源及淨零轉型、雙語教育及人員交流等領域也有所突破，包括國會間及英國與台灣的高層互訪次數也大幅增加。英國一直是台灣國際參與的堅定支持者，尤其近期更積極參與全球合作暨訓練架構（GCTF）。他表示，基於雙方既有的健全基礎，在賴總統未來的總統任期，雙方將針對各項議題持續討論發展，有關「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），英國也樂意與台灣分享加入的過程與經驗，繼續推動雙方關係向前發展。