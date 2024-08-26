中國打壓台灣 澳洲支持台灣參與「太平洋島國論壇」

中國擬透過索羅門群島等南太平洋島國，在本週「太平洋島國論壇」上主張排除台灣參與地位。論壇會員國之一的澳洲外交貿易部回應中央社，澳洲重視與包含台灣在內的太平洋地區發展夥伴持續合作，支持自1992年以來為促進會員國在論壇期間與台灣交流所設立的現行安排。

第53屆太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum，PIF）今天起在東加王國（Tonga）首都努瓜婁發（Nuku'alofa）登場。太平洋島國論壇會員國包括澳洲、紐西蘭、台灣的太平洋友邦及其他太平洋島國，共計18國，另有副會員、觀察員，以及包括美國、日本、加拿大和歐盟等國在內的論壇「對話夥伴（Dialogue Partners）」。

PIF是太平洋地區最重要的國際組織之一，台灣自1993年起以「台灣/中華民國（Taiwan/ Republic ofChina）」名義，作為「發展夥伴（DevelopmentPartner）」持續參與論壇相關機制與活動，今年再度由外交部政務次長田中光率領代表團參加。

澳洲媒體今天揭露，中國將透過區域內最親密夥伴的索羅門群島進行反擊，索羅門群島本週將推動取消台灣在「太平洋島國論壇」的觀察員地位，阻止台灣參加2025年在索羅門首都荷尼阿拉（Honiara）舉行的太平洋島國論壇。

針對台灣參與「太平洋島國論壇」地位可能面臨挑戰，澳洲外交貿易部一名發言人回應中央社，表示澳洲重視與包括台灣在內的太平洋地區發展夥伴的持續合作。台灣是幾個太平洋國家的重要發展夥伴，尤其是吐瓦魯、馬紹爾群島共和國及帛琉。

澳洲外交貿易部發言人表示，澳洲支持自1992年以來為促進會員國在年度太平洋島國論壇期間與台灣交流所設立的現行安排。

台灣以「台灣/中華民國（Taiwan/ Republic ofChina）」名義參與「太平洋島國論壇」對話，這一地位是根據1992年PIF領袖公報所確立的，並在1999年及2010年的PIF領袖公報中得到重新確認。

據悉，針對中國試圖藉索羅門群島等國壓制台灣在太平洋島國論壇的參與地位，我方已進行相關因應準備，包括與台灣的三個南太平洋邦交國吐瓦魯、馬紹爾群島共和國、帛琉領袖，進行聯繫和沙盤推演。

據指出，台灣的地位並未在8月9日於斐濟（Fiji）蘇瓦（Suva）舉行的太平洋島國論壇外交部長會議上被提出討論。