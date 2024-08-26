美前國務卿凱瑞特助傅詩恩 就任AIT文化官

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲在京華城案是否涉犯圖利，隨著前副市長彭振聲赴台北市議會調查小組說明，柯文哲在整起京華城案的「交辦」、「授意」關鍵影響力逐一浮現，整起案情輪廓也愈加清晰。當年柯文哲常嗆政治人物與財團「政商關係複雜」，京華城案恐又是柯文哲的另一個政治迴力鏢。

2024-08-26 16:59