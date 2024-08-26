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美前國務卿凱瑞特助傅詩恩 就任AIT文化官

中央社／ 台北26日電

美國在台協會AIT）處長谷立言（Raymond F. Greene）團隊逐漸到位。AIT今天宣布，美國前國務卿凱瑞的特助傅詩恩，正式就任文化官。

繼AIT發言人蘇柏朋（Pope Thrower）於7月底就任後，AIT下午於官方臉書宣布，傅詩恩（Anne Foss）19日就任AIT文化官，並表示，傅詩恩已經迫不及待與家人一同探索台灣。

AIT表示，在加入AIT之前，傅詩恩於美國華府擔任國務院公共外交次卿特別助理，也曾擔任國務卿凱瑞（John Kerry）的特別助理。

AIT指出，傅詩恩外交經驗豐富，曾任歐洲暨歐亞事務局新聞官，以及墨西哥城和里約熱內盧的副領事；此外，傅詩恩也曾於白宮行程安排辦公室任職。

AIT也提及，傅詩恩來自佛羅里達州潘沙克拉市，並於佛羅里達大學取得企業學士和國際企業碩士學位。

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