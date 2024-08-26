快訊

獨／中信金公開收購新光金 「鋼鐵人」集體出動支持已有8%股權

體操／李智凱降級風波 國訓中心：預計回第二級 仍有訓練專屬團隊

賴總統接見英國駐台代表 盼挺台加入CPTPP

中央社／ 台北26日電
總統賴清德（右）26日接見英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis），感謝鄧元翰過去4年深化台英關係的努力與貢獻。總統府提供／中央社
總統賴清德（右）26日接見英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis），感謝鄧元翰過去4年深化台英關係的努力與貢獻。總統府提供／中央社

總統賴清德今天接見英國在台辦事處代表鄧元翰，期盼英國在今年底正式完成跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）入會程序後，能以具體行動支持台灣加入CPTPP，讓台灣和英國加強合作，一起促進全球的繁榮發展。

總統府發布新聞稿表示，賴總統上午接見英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis），感謝鄧元翰過去4年深化台英關係的努力與貢獻，及英國政府與國會對台灣展現跨黨派的高度支持。

總統指出，去年底，台灣與英國簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），這是台灣首次與歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎，也為台英關係的發展創下高峰，建立嶄新的交流模式。

他感謝鄧元翰的努力，也期盼英國在今年底正式完成CPTPP入會程序後，能以具體行動支持台灣加入CPTPP，讓台灣和英國加強合作，一起促進全球的繁榮發展。

賴總統也恭喜英國在上個月順利完成國會大選，台灣非常期待英國在首相施凱爾（Keir Starmer）的領導下，台英關係能持續深化。近年來，英國政府與國會對台灣展現跨黨派的高度支持，除了持續在「七大工業國集團」（G7）等國際場域，重申台海和平穩定的重要性，力挺台灣參與國際組織的力道也更甚以往，他要表達最深的感謝。

總統提到，秘書處設在倫敦的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）7月首度在台灣舉辦年會，包括來自英國等23國及歐洲議會共49名議員，無懼中國打壓堅持與會，是歷年規模最大的跨國議員訪團，感謝英國的支持。希望未來，台灣和英國等民主夥伴共同撐起「民主保護傘」，確保全球的和平與繁榮，也期盼在鄧元翰的支持下，一起達成這個目標。

隨後，鄧元翰致詞說，儘管英國與台灣都迎來新的領導團隊，但彼此的共同利益依然一致。英國認為歐洲-大西洋及印太地區的繁榮穩定密不可分，新任首相施凱爾及外交大臣拉米（David Lammy）也重申英國致力維持自由開放印太地區的承諾。

鄧元翰說，台灣在國際局勢中扮演至關重要的角色，無論彼此在地理上相距多遠，任何與台灣相關的發展都會影響英國及全世界。英國長期對台政策沒有改變，明確支持台海和平穩定，並反對單方面改變現狀的企圖。

鄧元翰表示，基於雙方既有的健全基礎，在賴總統未來的總統任期，雙方將針對各項議題持續討論發展，有關CPTPP，英國也樂意與台灣分享加入的過程與經驗，繼續推動雙方關係向前發展。

CPTPP 印太 台海 施凱爾 英國 賴清德 賴總統 鄧元翰

延伸閱讀

守護北約價值觀 英相籲北約盟國增加國防開支

英相施凱爾首會拜登 承諾每年援烏1253億不中斷

北約峰會輕鬆時刻 拜登向英相賀歐國盃進決賽

日相岸田出席北約峰會 將跟英相施凱爾場邊會談

相關新聞

為了無煤拯救鄉親 資深民進黨員為挺核退黨

麥寮燃煤發電廠1號機依合約規定今年5月31日到期，但台電為補發短發的電量，決定延長合約期限至2025年底，引來許多批評。...

賴總統接見英國辦事處代表 盼新首相續深化台英關係

賴清德總統今上午接見英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis），除了對英國在上個月順利完成國會大選表達恭喜，也表...

彭振聲不扛京華城案？恐成壓垮柯文哲最後一根稻草

民眾黨主席、台北市前市長柯文哲在京華城案是否涉犯圖利，隨著前副市長彭振聲赴台北市議會調查小組說明，柯文哲在整起京華城案的「交辦」、「授意」關鍵影響力逐一浮現，整起案情輪廓也愈加清晰。當年柯文哲常嗆政治人物與財團「政商關係複雜」，京華城案恐又是柯文哲的另一個政治迴力鏢。

美國大選白熱化 立委：台灣不應站邊

美國總統大選戰鼓喧天，民眾黨立委張啟楷26日於研討會表示，目前民主黨賀錦麗支持度超過共和黨川普，辯論表現將成為選舉變數。國民黨智庫副執行長凌濤認為，共和黨主打「美國優先」、民主黨則提倡「多元價值」，是

林右昌代表賴清德訪美13天 31日啟程訪華府智庫

美國將於11月舉行總統大選，舉世關注，銜賴清德總統暨民進黨主席賴清德之命，民進黨秘書長林右昌將於31日展開為期13天的訪...

台日海上爭議頻傳 蘇嘉全：透過充分對話取得雙贏

我國漁船屢遭日本公務船登檢、扣留，今與日本於台北舉行「台日海洋事務合作對話會議」，台灣日本交流協會會長蘇嘉全在致詞時表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。