賴總統接見英國駐台代表 盼挺台加入CPTPP

總統賴清德今天接見英國在台辦事處代表鄧元翰，期盼英國在今年底正式完成跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）入會程序後，能以具體行動支持台灣加入CPTPP，讓台灣和英國加強合作，一起促進全球的繁榮發展。

總統府發布新聞稿表示，賴總統上午接見英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis），感謝鄧元翰過去4年深化台英關係的努力與貢獻，及英國政府與國會對台灣展現跨黨派的高度支持。

總統指出，去年底，台灣與英國簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），這是台灣首次與歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎，也為台英關係的發展創下高峰，建立嶄新的交流模式。

他感謝鄧元翰的努力，也期盼英國在今年底正式完成CPTPP入會程序後，能以具體行動支持台灣加入CPTPP，讓台灣和英國加強合作，一起促進全球的繁榮發展。

賴總統也恭喜英國在上個月順利完成國會大選，台灣非常期待英國在首相施凱爾（Keir Starmer）的領導下，台英關係能持續深化。近年來，英國政府與國會對台灣展現跨黨派的高度支持，除了持續在「七大工業國集團」（G7）等國際場域，重申台海和平穩定的重要性，力挺台灣參與國際組織的力道也更甚以往，他要表達最深的感謝。

總統提到，秘書處設在倫敦的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）7月首度在台灣舉辦年會，包括來自英國等23國及歐洲議會共49名議員，無懼中國打壓堅持與會，是歷年規模最大的跨國議員訪團，感謝英國的支持。希望未來，台灣和英國等民主夥伴共同撐起「民主保護傘」，確保全球的和平與繁榮，也期盼在鄧元翰的支持下，一起達成這個目標。

隨後，鄧元翰致詞說，儘管英國與台灣都迎來新的領導團隊，但彼此的共同利益依然一致。英國認為歐洲-大西洋及印太地區的繁榮穩定密不可分，新任首相施凱爾及外交大臣拉米（David Lammy）也重申英國致力維持自由開放印太地區的承諾。

鄧元翰說，台灣在國際局勢中扮演至關重要的角色，無論彼此在地理上相距多遠，任何與台灣相關的發展都會影響英國及全世界。英國長期對台政策沒有改變，明確支持台海和平穩定，並反對單方面改變現狀的企圖。

鄧元翰表示，基於雙方既有的健全基礎，在賴總統未來的總統任期，雙方將針對各項議題持續討論發展，有關CPTPP，英國也樂意與台灣分享加入的過程與經驗，繼續推動雙方關係向前發展。