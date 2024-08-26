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林右昌代表賴清德訪美13天 31日啟程訪華府智庫

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長林右昌。圖／聯合報系資料照片

美國將於11月舉行總統大選，舉世關注，銜賴清德總統暨民進黨主席賴清德之命，民進黨秘書長林右昌將於31日展開為期13天的訪美行，除了前往各地會晤台僑，感謝過往對「賴蕭配」的支持，也會前往華府拜會智庫及政要，說明台灣重大政策及台美關係推動情況。

外交部日前組成跨黨派立委代表團赴美觀選，藍綠白都有代表前往，民進黨日前也舉辦「外交培力營」，遴選黨內新生代至美國華府及紐約見習，近日林右昌也將代表主席賴清德訪美13天，預計前往美西、美南、美東，共計5城市，包含舊金山、洛杉磯、休士頓、紐約及華府。

過去賴清德在總統大選期間設立多個海外信賴之友會，林右昌此次將前往各地會晤台僑，感謝台僑對賴清德、副總統蕭美琴的支持外，也會說明目前國內外局勢的變化、賴清德目前領導國家的方針，藉此凝聚美國僑界。

同時，林右昌將低調赴華府拜會智庫及政要，說明台美關係推動現況，也會提及國家希望工程推動情況、總統府府成立三大委員會等台灣重大政策走向，同時交流美國大選動態。

台美關係 林右昌 美國大選 華府 賴清德

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