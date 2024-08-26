美國大選白熱化 立委：台灣不應站邊

美國總統大選戰鼓喧天，民眾黨立委張啟楷26日於研討會表示，目前民主黨賀錦麗支持度超過共和黨川普，辯論表現將成為選舉變數。國民黨智庫副執行長凌濤認為，共和黨主打「美國優先」、民主黨則提倡「多元價值」，是兩黨最大不同。民進黨立委王定宇則表示，台灣不會在美國大選站邊，會儘力爭取華府跨黨派的支持。

「一場影響世界的選舉：2024美國總統選舉與台灣」研討會26日於立法院舉辦，吸引民眾黨立委陳昭姿與張啟楷、民進黨立委王定宇與國民黨智庫副執行長凌濤等跨黨派人士共襄盛舉。

賀錦麗全面領先

張啟楷指出，從美國媒體綜合各項民調發現，賀錦麗獲得高達48.4%支持度，超過川普的45.3%，差距已經多達3%；川普美國共和黨全國代表大會（RNC）的收視人數為2540萬，賀錦麗在代表大會則有2900萬人共同觀看，比川普多了14%；從政治賭盤來看，也有超過半數看好賀錦麗當選。

他認為，美國選舉仍有三大變數，第一、支持度仍有4到5%的美國獨立總統參選人小羅勃．甘迺迪將公開號召搖擺州將選票投給川普，可能在搖擺州造成決定性的影響；第二、美國總統辯論即將到來，川普的口才相當好，但賀錦麗的表現仍是未知數；第三、美國經濟數據近期表現差，如果更趨緩和的話，對執政黨的賀錦麗相對有利。

美國優先vs多元價值

凌濤表示，共和黨今年主軸是「美國優先」，無論是在經濟、國防與社會保障皆然；民主黨則主張「多元價值」，爭取更多族裔的選票，是兩黨基調不同的部分。

他進一步說，川普政策屬於單邊主義，過去更出現索討保護費、共和黨鷹派委員要求台灣提高國防預算等狀況，但共和黨的政策主軸就是「以實力維持和平」，所以共和黨也有意願協助友邦建立國防，不至於出現台灣被迫提高國防預算保衛自己的狀況。

凌濤指出，民主黨預計會依循國際安全組織來維護和平，延續拜登政府過去的多邊主義，在其他政策上，賀錦麗更強調醫療、社會褔利或人工生殖等方面，並透過「故事」的方式來講述政策，是相對有編排的競選。

台灣不宜站邊

王定宇表示，第一，台灣相當珍視台美關係，所以不會下注任何一邊；第二、美國華府能夠跨黨派推動台灣議題，對台灣來說極度重要，如俄烏戰爭在美國逐漸成為政治議題，反而對烏克蘭有不利影響。

他強調，台灣佔據東亞島鏈的重要戰略地位，一旦失去台灣，美國整體防線就需要撤退到夏威夷；同時，台灣在世界晶片，半導體與製作業供應鏈都佔據重要的角色；台灣是世界民主人權的前沿，更是美國重要的國際盟友。

張啟楷則認為，無論是賀錦麗或川普當選，對中政策不會有太大的改變，但對台灣國防保護與經濟可能就有很大的不同。如果賀錦麗當選，預計會沿襲拜登政策，不會出現太大的改變；但如果是川普當選，可能就會有高額關稅，台灣提前做好準備。

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