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第六屆台日海洋事務合作對話會 蘇嘉全與大橋光夫出席

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台灣日本交流協會會長蘇嘉全（右）與日本台灣交流協會會長大橋光夫（左）下午一起出席外交部「第六屆台日海洋事務合作對話會議」，台日雙方代表握手會晤並致詞，隨後進行閉門會議。記者蘇健忠／攝影
台灣日本交流協會會長蘇嘉全（右）與日本台灣交流協會會長大橋光夫（左）下午一起出席外交部「第六屆台日海洋事務合作對話會議」，台日雙方代表握手會晤並致詞，隨後進行閉門會議。記者蘇健忠／攝影

台灣日本交流協會會長蘇嘉全日本台灣交流協會會長大橋光夫下午一起出席在圓山大飯店舉行的外交部「第六屆台日海洋事務合作對話會議」開幕式，台日雙方代表握手會晤並致詞，隨後進行閉門會議。台灣日本交流協會會長蘇嘉全表示特別感謝台日相關單位長期以來共同努力，在台日友好的基礎上，秉持「合作與對話」的精神，促成本屆會議在台北順利舉行。

台日海洋事務對話機制自2016年成立以來，雙方在海洋事務的對話與合作持續獲得開展，目前已簽署「海洋廢棄物應處合作」、「海難搜救」、「海洋科學研究」及「走私及非法入出國應處」4項合作備忘錄，為台日海洋合作交流奠定堅實基礎，讓這些議題都能夠獲得共識，並逐漸展現成果，為台日雙方在海洋事務層面的合作增添光彩。

今年台日兩國相繼遭遇強震及強颱侵襲，造成嚴重災損，雙方都在第一時間伸出援手，相互扶持，台日間的厚重情誼已成為雙邊關係的典範。

台灣日本交流協會會長蘇嘉全（左）與日本台灣交流協會會長大橋光夫（右）下午一起出席外交部「第六屆台日海洋事務合作對話會議」，台日雙方代表握手會晤。記者蘇健忠／攝影
台灣日本交流協會會長蘇嘉全（左）與日本台灣交流協會會長大橋光夫（右）下午一起出席外交部「第六屆台日海洋事務合作對話會議」，台日雙方代表握手會晤。記者蘇健忠／攝影
台灣日本交流協會會長蘇嘉全（左）與日本台灣交流協會會長大橋光夫（右）下午一起出席外交部「第六屆台日海洋事務合作對話會議」。記者蘇健忠／攝影
台灣日本交流協會會長蘇嘉全（左）與日本台灣交流協會會長大橋光夫（右）下午一起出席外交部「第六屆台日海洋事務合作對話會議」。記者蘇健忠／攝影

廢棄物 日本台灣交流協會 蘇嘉全

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