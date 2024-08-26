台日海上爭議頻傳 蘇嘉全：透過充分對話取得雙贏

我國漁船屢遭日本公務船登檢、扣留，今與日本於台北舉行「台日海洋事務合作對話會議」，台灣日本交流協會會長蘇嘉全在致詞時表示，只要台日充分溝通對話，任何懸而未決的課題都能取得雙贏的解決方案。

「第六屆台日海洋事務合作對話會議」今下午於台北圓山大飯店登場，由蘇嘉全，及日本台灣交流協會會長大橋光夫於開幕式致詞，隨後進行閉門會議。

蘇嘉全表示，台日在海洋事務的緊密合作，將為兩國帶來和平穩定與繁榮。他指出，這一次會議討論的議題，包括海上安全合作、海洋環境合作、核能安全合作、漁業合作，及海洋科學合作。

他表示，期盼透過雙方誠懇務實的對話，讓這一些議題都能夠獲得共識，並逐漸展現成果，讓台日雙方在海洋事務層面上的合作增添光彩。

蘇嘉全指出，今年台日兩國相繼遭遇強震，以及強烈颱風的侵襲，造成嚴重的災損，雙方都在第一時間伸出援手。他表示，台日之間的厚重情誼已成為雙邊關係的典範，深信只要台日雙方秉持真誠互信，以互惠互利互助的精神，充分的溝通對話，任何懸而未決的課題，都能取得雙贏的解決方案。