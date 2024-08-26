美國大選陷膠著 王定宇：台灣不押寶任何一方

亞太青年協會今天舉辦論壇，邀請學者專家針對美國大選發表意見。才結束觀選美國民主黨全代會的民進黨立委王定宇強調，台灣的原則是不會押寶任何一方，並表示，台灣不希望成為兩黨產生歧見的議題。

亞太青年協會今舉辦「一場影響世界的選舉:2024 美國總統選舉與台灣」論壇。王定宇在致詞時表示，台美關係是台灣最重要的外交關係，並強調無論是民主黨，還是共和黨，台灣都不會押寶任何一方，他們都是台灣的好友。

王定宇說，台灣不會去預測誰會贏得大選，也不會對任何一方賭上資源，這是台灣的原則。他表示，台灣現在在華府獲得跨黨派的支持，未來也不希望任何挺台的預算、或行動變成兩黨爭執的話題。

王定宇強調，台灣需要美國跨黨派的支持，不能像俄烏戰爭中的烏克蘭，變成兩黨競爭的議題。

對於美國大選，王定宇則認為，現在選情非常緊張，沒有任何人能預測誰能勝出，但現在觀察，無論是誰勝出，台美關係都不會有大變動。

他認為，共和黨總統候選人川普主要是在與反川普的群眾競爭，甚至與他自己競爭，民主黨總統候選人賀錦麗則是要與那些對拜登政府過去四年執政感到不滿的群眾競爭。他指出，賀錦麗如何在與拜登的連結上取得平衡，從拜登的行政團隊獲得資源，同時與拜登保持距離，可能將成為關鍵。

民眾黨立委張啟楷則指出，從數據上來看，賀錦麗的支持度追上了川普，在搖擺州的民調出現領先，或打平，不過他也表示，美國總統大選獨立參選人小羅勃甘迺迪近日宣布停止競選，改挺川普，也可能打破賀錦麗的優勢。