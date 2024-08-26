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美國總統選舉 藍綠白合辦研討會關注台美關係

中央社／ 台北26日電

美國將於11月舉行總統大選，舉世關注。朝野代表今天在一場研討會表示，美國各黨派都是台灣珍惜的朋友，台灣不會選邊站，但應關注美國大選後經貿走向，以及相關地緣政治變化。

亞太青年協會今天在立法院群賢樓主辦「一場影響世界的選舉：2024美國總統選舉與台灣」研討會，合辦單位包括國民黨青年團、民進黨青年發展部、民眾黨青年部等。

與會的民進黨立委王定宇表示，台美關係是台灣重要外交關係，無論民主黨、共和黨，美國各黨派都是台灣珍惜的朋友，台灣不會選邊站，也相信美國人民在大選中會做出最完美的選擇。

另外，王定宇說，除美國將於11月舉行總統大選，日本現任首相岸田文雄日前宣布將不再競選自民黨總裁，越南國家主席蘇林新任越共中央總書記，2024年至2025年間出現許多變化，台灣要多關注相關地緣政治消息。

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤指出，美國兩黨競選主軸，共和黨主張美國優先，不論是經濟、國防、社會保障；民主黨則是主張多元光譜和美國價值。

凌濤表示，基本上，美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的國防、外交政策比較單邊主義，主張以實力維持和平，美國會與友邦一起共同強化所需；美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）在外交政策上是延續現任總統拜登（Joe Biden）的多邊主義，在多邊的組織把國防安全達到應有的力度，維護區域和平。

他說，國民黨希望國防和外交都要並進，也就是2D戰略，國防（Defense）與對話（Dialogue）兼顧，中華民國在國防要自立自強，並用對話代替對抗，這是國民黨希望看到的。

民眾黨立委張啓楷、陳昭姿也與會，張啓楷說，美國選民重視經濟，經貿面向會是最後影響美國總統大選結果的幾個重要變數之一，包括關稅政策，值得大家關注。

張啓楷說，美國總統大選競爭激烈，候選人實力接近，但最後不論是誰當選，他認為台美關係不會有太大改變，美國依然是台灣最堅定的盟友。

國民黨 國防 美國大選

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