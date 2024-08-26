藍：調查官教唆偽證栽贓張麗善 追究背後有無藏鏡人

國民黨立法院黨團今天召開記者會指出，法務部調查局前調查官陳文維教唆偽證，栽贓雲林縣長張麗善買票遭起訴，把過去長期質疑利用司法介選、誣陷候選人的狀況表露無遺，要求調查局、法務部出來說清楚，國民黨團一定追究到底。

國民黨立法院黨團副書記長王鴻薇、張嘉郡、國民黨立委翁曉玲等人，今天在立法院國民黨團召開「調查官涉教唆栽贓、偽證，調差了事、無人負責」記者會。

王鴻薇指出，2022年地方選舉，陳文維竟然教唆在押被告作偽證，誣陷張麗善賄選，雲林地檢署第一時間沒有起訴，後來經台南高檢署再議後，最近雲林地檢署才對陳文維起訴，把過去長期以來質疑利用司法介選、誣陷候選人的狀況表露無遺，要求調查局、法務部出來面對說清楚。

王鴻薇表示，雖然陳文維已經被起訴，但是後面有沒有藏鏡人，是否有上級指示、高人指點，國民黨團一定要追究到底。

張嘉郡指出，赤裸裸用不法手段介入選舉，而執行者竟然是應該要為民服務的司法人員，陳文維當時威脅恐嚇羈押人士，指證張麗善賄選，甚至還把應該保密的監聽譯文、偵查資料當作威逼工具，這已不只是濫用公權力，更是明顯觸法。陳文維事後不但未受懲處，反而還升官，目前還沒有看到任何處分，希望法務部、調查局能儘速作出解釋。

張嘉郡表示，她相信陳文維絕對不是個案，因為她也是受害者，而國民黨立委丁學忠在選舉時也有遭遇相同的狀況。