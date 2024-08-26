接見大橋光夫 卓榮泰曝與謝長廷、李逸洋關係密切

行政院長卓榮泰今天接見日本台灣交流協會會長大橋光夫，卓揆席間提到已回台的前駐日代表謝長廷，及即將赴日本就職的新任駐日代表李逸洋，一位是他的老師，一位則是同學，盼台日關係在兩人的努力更進一步，也重申期待加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），能得到日本更多幫助。

卓榮泰表示，大橋光夫對台日關係的增進做出許多貢獻，台日關係在大橋上任後突飛猛進，雙方在許多事務與人員交流非常密切；大橋曾說，台日關係若能拓展到全世界，全世界將不再有戰爭，相鄰的兩國，從政府到人民，能夠彼此關懷、給予溫暖，就是世界和平最高境界。

卓榮泰表示，日本在台灣許多重要時刻給予支持，台灣希望跟日本充分合作，在加入CPTPP的過程中，能得到日本更多幫助，若台日雙方能往前增進一步，也能為區域經濟繁榮做出貢獻。

此外，卓榮泰特別提到，前後任駐日大使謝長廷、李逸洋與他的關係密切。1986年他初入政壇，謝長廷是首位帶他的老師，李逸洋是1989年與他同時進到台北市議會的「同班同學」，兩人一位是老師、一位是同學，希望在兩位不同階段努力下，進一步為台日關係做出更多努力。

接續致詞的大橋光夫表示，日本非常關注台灣政壇近期的國會職權修法、執政與在野衝突，以及青鳥行動，最近也有許多日本國會議員訪問台灣；賴清德總統成立的國家氣候變遷對策委員會日前已開過第一次會，而台灣的電力問題對策很重要，他想請教這方面的政策。

大橋光夫指出，通常鄰國關係並不會太好，但台日不同，能成為世界的典範，如果世界向台日學習，世界就沒戰爭，推廣這樣友好的關係是使命。