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盧秀燕民調緊追賴清德總統 台中藍白示範區可擴至全國？

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
民眾黨主席柯文哲民調直落，盧秀燕則緊追賴清德總統。圖／聯合報系照片 記者陳秋雲／攝影
民眾黨主席柯文哲民調直落，盧秀燕則緊追賴清德總統。圖／聯合報系照片 記者陳秋雲／攝影

民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金假帳疑雲，美麗島電子報發布8月國政民調顯示，過半50.5%民眾傾向看好賴清德總統施政能力，台中市長盧秀燕45.3％則緊追，柯文哲看好度崩盤，僅剩18.3％，且藍白支持者都看好盧秀燕的領導力。

市府表示，民調均作為精進市政的參考。台中政壇人士指出，台中政治生態本就藍白合示範區，白營對盧也一向支持，反映民調結果。民進黨對盧市府從食安打到出訪遇颱風，反而讓挺盧結構更緊密，且讓盧秀燕的領導力被看見，台中結構可望擴大到全國。

台中政壇人士觀察，民進黨早鎖定盧秀燕，從去年西布特羅食安事件直到上月的訪美因颱風二進二出，從地方議會放大到全國檢視，民進黨秘書長林右昌訪議會第一站便當會就選台中，可見對盧秀燕的關注程度。因盧秀燕處理市政並非因人設事，即使凱米颱風宣布是否停班停課、最後改變決定，都參考氣象署、逢甲大學氣象團隊科學數據，當下的批評紛亂最後仍可平息，從民調來盧秀燕的領導力是穩紮穩打，不致大起大落，因此建立信賴度。

外界評論，柯文哲帶領的民眾黨深陷政治獻金疑雲，民調直直落，但政壇認為，即使政論節目、媒體與網路把柯文哲批得體無完膚，但美麗島電子報的民調仍有18%， 與前總統蔡英文民調低谷相當，最後能否翻身？這段糾結期間反而是民眾黨的基本盤壓力測驗，民眾黨反應視為轉機，不要深陷泥淖，盤點自身不足，趁機改革，焉不知小草支持者會「春風吹又生？」

盧秀燕是藍營共主，是否進一步成為非綠共主？盧秀燕目前不躁進，做好市政，行穩致遠才能擴大台中結構。

柯文哲 民調 盧秀燕

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