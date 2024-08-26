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陸歌手「下一站中國台北」遭封殺 綠黨團稱已挑戰底線

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。記者黃婉婷／攝影

中國大陸饒舌歌手王以太原定9月14、15日來台巡演，但他以「下一站：中國台北」進行宣傳，被陸委會認為違反「大陸地區人民進入台灣地區許可辦法」，甚至「先賣票後申請」，依法不予許可入台。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤認為，此舉挑戰台灣的法治底線，支持跨部會聯審會決議。

吳思瑤指出，依據現行中國人士進入台灣需要的許可辦法中的相關規範，只要涉及違反了對等尊嚴，依台灣法規授權，該停止、該撤銷他們的入台申請，都予以尊重。

她說，兩岸基於平等互惠原則所進行的文化交流，政府都非常歡迎跟鼓勵，也樂見在交流之下創造出的對話，以及創新火花。只是非常遺憾，中國歌手違反台灣的法治規範，主辦單位更涉及「未通過審查就先販售票券」，挑戰台灣的法治底線，而台灣是個法治國家，該怎麼進行就怎麼進行，「所以我們支持跨部會聯審會最後做出來的決議。」

另，中國大陸首款3A（高成本、高品質、高行銷成本）單機遊戲「黑神話：悟空」8月20日全球同步熱銷，但目前台灣仍無法玩到，民眾質疑是否遭政治力介入，導致上架卡關；數位部數產署表示，此事無關政治，純粹是程序問題，台灣代理商泰坦育樂送件後若資料完整，1個月內即可上市。

吳思瑤指出，大家不要以訛傳訛，中國遊戲內容若要在台灣營運販售，必須要有在地的代理商，目前程序還沒完備，一切都在作業程序當中，不需要在此時以訛傳訛、帶風向，或做政治攻擊跟批判，就讓遊戲回到開開心心的基調，如果需要台灣有代理商獲得授權，那就趕快依法辦理。

吳思瑤 國歌

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