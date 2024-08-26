調查官涉栽贓張麗善賄選 國民黨團質疑背後有藏鏡人

調查局雲林縣站前調查官陳文維，被控栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民買票。國民黨立法院黨團今開記者會質疑，陳文維除遭檢調起訴，是否有被內部處分？本案後面是否有藏鏡人或高人指點？法務部、調查局應出面說明。

國民黨立委張嘉郡指出，陳文維意圖使人不當選，竟還威脅、恐嚇相關人員指稱張麗善賄選，最後證明全都是子虛烏有，陳的作為明顯觸法，現在就看法務部有無決心掃蕩這群「司法敗類」。

張嘉郡提到，雲林以前也發生過2名警察羈押地方候選人，並要求對方指控自己賄選，後來證明該候選人是清白的，最後還獲得國賠，2名警察心虛，過沒多久便主動申請提早退休。相關事件已經不是第一次，希望政府可以還給司法超然的公正環境，毋枉毋縱。

國民黨立委王鴻薇批，雲林地檢署第一時間沒有起訴陳文維，是台南高檢署再議後，雲林地檢署才起訴陳文維。本案罪證確鑿，證實了大眾長期懷疑司法介選、司法干預選舉的情形。更別提現在的司法人員只要揣摩上意，聽從指示，辦好政敵選舉案，便可升官，陳文維就是一個例子。

王鴻薇指出，調查局應對外說明要如何處置陳文維，且陳犯案時，已經離選舉不到一個月，後面是否有高人指點？是否有藏鏡人？是否有靠山？法務部應給大眾一個交代。張嘉郡也說，如果沒有藏鏡人，陳文維如何知道要往哪個方向辦案？有什麼動機要栽贓張麗善？背後動機值得調查。另也希望法務部、調查局能說明陳文維除遭起訴，是否有被做出任何內部處分？

國民黨立委翁曉玲則說，近年只要到選舉的緊張時刻，檢調就會約談里長、村長，或是放出某候選人賄選問題，而到最後，遭調查人員多是獲判無罪。此舉顯示出台灣司法是為政治服務，而非超然獨立。

翁曉玲舉例，年初選舉，便有大批里長遭到約談，不過直到現在，司法單位也沒有說明這些里長究竟犯了什麼罪嫌。陳文維此舉，恐會讓年輕檢察官認為只要跟著政府方向辦案，就可以升官發財。司法應有分際，絕對不可利用檢調干預司法辦案。