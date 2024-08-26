快訊

民調／柯文哲崩盤 盧秀燕獲藍白相挺緊追賴清德

小草錢真好賺？ 林延鳳爆柯文哲5月扛4300萬現金買房

桃園機捷傳騷動！男裸上身搭車威嚇員警「滾」 乘客奔跑閃避

見大橋光夫 卓榮泰暢談與謝長廷、李逸洋關係密切

中央社／ 台北26日電

行政院長卓榮泰今天接見日本台灣交流協會會長大橋光夫，卓榮泰特別提到已回到台灣的前駐日代表謝長廷，以及即將赴日本履新的新任駐日代表李逸洋；卓榮泰說，兩人與他關係非常密切，「一位是老師、一位是同學」，盼台日關係更進一步。

卓榮泰今天在行政院接見日本台灣交流協會會長大橋光夫訪團。

卓榮泰表示，大橋光夫對台日關係的增進，做出許多貢獻，在大橋光夫的推動下，台日關係突飛猛進，雙方在許多事務與人員交流非常密切。

卓榮泰指出，大橋光夫曾說過，台日關係若能拓展到全世界，那麼全世界將不再有戰爭，相鄰的兩國，從政府到人民，能夠彼此關懷、給予溫暖，這就是世界和平最高境界。

卓榮泰表示，日本在台灣許多重要時刻給予支持，台灣也希望跟日本充分合作，尤其在加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）方面，能得到日本更多幫助，若台日雙方能往前增進一步，能為區域經濟繁榮做出貢獻。

此外，卓榮泰特別提到，已回台的謝長廷以及即將去日本履新的李逸洋，兩位與他的關係都非常密切。

卓榮泰說，1986年他進入政壇時，謝長廷是第一位帶他的老師，李逸洋是1989年與他同時進到台北市議會的同班同學，「一位是老師、一位是同學」，希望在他們兩位不同階段努力之下，能進一步為台日關係做更多努力。

隨後致詞的大橋光夫表示，台灣政壇最近的國會職權修法、執政與在野的衝突，以及青鳥行動等，日本都非常關注，最近也有許多日本國會議員訪問台灣。

大橋光夫說，總統賴清德成立3大委員會，其中，國家氣候變遷對策委員會日前已開過第一次會議，台灣的電力問題對策很重要，他想請教這方面的政策。

大橋光夫指出，通常鄰國之間的關係並不會太好，但是台日關係不一樣，他認為，台日關係可以成為世界的典範，如果世界向台日學習，世界就沒戰爭；推廣這樣友好的關係是使命。

卓榮泰 台日關係 日本台灣交流協會

延伸閱讀

民調／4成2國人滿意卓內閣表現 首長知曉度由他奪冠

賴清德執政將滿百日 黨政人士：賴卓體制打團體戰

內閣上任將滿100天 卓榮泰28日記者會向人民報告

賴清德、卓榮泰延續深厚默契 施政百日打造府院團體戰

相關新聞

民調／柯文哲民調崩 盧秀燕獲藍白相挺緊追賴清德

民眾黨主席柯文哲近期深陷政治獻金假帳風波，美麗島電子報發布8月國政民調，發現國人有69.1%不信任柯文哲，僅 23.4%...

柯文哲砸4千萬選舉補助設個人辦公室　她狠批公私不分

民眾黨政治獻金爭議再有新進度，台北市議員林延鳳踢爆民眾黨主席柯文哲今年5月斥資4300萬元，購入位於林森濟南路口的48....

柯文哲否認陳智菡蔡壁如宮鬥 「現階段繼續發展組織」

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，時任競選副總幹事陳智菡、民眾黨前立委隔空互嗆，遭到外界解讀民眾黨上演宮鬥劇。柯文哲今天...

調查官涉栽贓賄選 藍批檢調看顏色辦案 「監院還在睡」

調查局雲林縣站前調查官陳文維，被控栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民買票，近日遭依教唆偽證、洩密等罪起訴。張麗善昨臉書貼...

新聞眼／禁談2026… 賴清德本命區刀光劍影最凶險

民進黨南部長久執政，形成「贏得初選就能贏大選」優勢，黨內下屆市長初選早已開戰，台南立委林俊憲、陳亭妃從看板戰、選黨職、地...

賴清德台南參香 林俊憲、陳亭妃跟緊緊

賴清德總統日前要求民進黨內「不要在這個時間點談論縣市長選舉」，但有意角逐下屆台南市長的立委林俊憲、陳亭妃早已展開布局、明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。