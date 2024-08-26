見大橋光夫 卓榮泰暢談與謝長廷、李逸洋關係密切

行政院長卓榮泰今天接見日本台灣交流協會會長大橋光夫，卓榮泰特別提到已回到台灣的前駐日代表謝長廷，以及即將赴日本履新的新任駐日代表李逸洋；卓榮泰說，兩人與他關係非常密切，「一位是老師、一位是同學」，盼台日關係更進一步。

卓榮泰今天在行政院接見日本台灣交流協會會長大橋光夫訪團。

卓榮泰表示，大橋光夫對台日關係的增進，做出許多貢獻，在大橋光夫的推動下，台日關係突飛猛進，雙方在許多事務與人員交流非常密切。

卓榮泰指出，大橋光夫曾說過，台日關係若能拓展到全世界，那麼全世界將不再有戰爭，相鄰的兩國，從政府到人民，能夠彼此關懷、給予溫暖，這就是世界和平最高境界。

卓榮泰表示，日本在台灣許多重要時刻給予支持，台灣也希望跟日本充分合作，尤其在加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）方面，能得到日本更多幫助，若台日雙方能往前增進一步，能為區域經濟繁榮做出貢獻。

此外，卓榮泰特別提到，已回台的謝長廷以及即將去日本履新的李逸洋，兩位與他的關係都非常密切。

卓榮泰說，1986年他進入政壇時，謝長廷是第一位帶他的老師，李逸洋是1989年與他同時進到台北市議會的同班同學，「一位是老師、一位是同學」，希望在他們兩位不同階段努力之下，能進一步為台日關係做更多努力。

隨後致詞的大橋光夫表示，台灣政壇最近的國會職權修法、執政與在野的衝突，以及青鳥行動等，日本都非常關注，最近也有許多日本國會議員訪問台灣。

大橋光夫說，總統賴清德成立3大委員會，其中，國家氣候變遷對策委員會日前已開過第一次會議，台灣的電力問題對策很重要，他想請教這方面的政策。

大橋光夫指出，通常鄰國之間的關係並不會太好，但是台日關係不一樣，他認為，台日關係可以成為世界的典範，如果世界向台日學習，世界就沒戰爭；推廣這樣友好的關係是使命。