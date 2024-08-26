民調／柯文哲民調崩 盧秀燕獲藍白相挺緊追賴清德

民眾黨主席柯文哲近期深陷政治獻金假帳風波，美麗島電子報發布8月國政民調，發現國人有69.1%不信任柯文哲，僅 23.4%民眾信任；此外，50.5%民眾傾向看好賴清德總統的施政經驗和帶領團隊推動國家發展的能力，台中市長盧秀燕以45.3％緊追，柯文哲看好度崩盤，僅剩18.3％。值得注意的是，藍白支持者都看好盧秀燕的領導能力。

當民調問及，「整體來講，您對民眾黨 主席柯文哲是信任、或不信任」，調查結果有23.4%民眾表示信任，比 2023年5月民眾黨提名柯文哲參選總統時大跌22.4個百分點，有69.1%不信任柯文哲，比2023年5月暴增 23.1 個百分點，未明確回答有 7.5%。

值得一提的是，2023 年5月調查時自認是民眾黨支持者的民眾有13.9%，本次調查僅8.4%。

觀察交叉分析，僅民眾黨支持者對柯文哲的信任高於不信任為77.3%比18.5%，其餘各群民眾壓倒性的不信任，尤其是男性、或雲嘉南與高屏和 基宜花東離島、或 50 歲以上、或專科以下學歷、或泛藍與泛綠民眾等群都超過7 成表示不信任，中立民眾則有23.9%信任柯文哲、54.8%不信任。

美麗島電子報指出，本系列調查自2017年9月起不定期詢問全國民眾對柯文哲的信任度，民眾對柯的信任度明顯呈現高人氣、 高爭議、高厭棄，目前柯文哲甚至有政治信用破產之虞，後續能否逆轉劣勢並重拾民眾信任，尚待追蹤觀察。

進一步「您比較看好誰的施政經驗和帶領團隊推動國家發展的能力」，在不限項複選下，高低排序為賴清德總統50.5%、台中市長盧秀燕45.3%、副總統蕭美琴42.7%、 高雄市長陳其邁39.2%、台北市長蔣萬安35.0%、立法院長韓國瑜23.0%、民眾黨主席柯文哲18.3%，未明確回答有9.0%。

觀察交叉分析，絕大多數民眾傾向看好賴清德的施政經驗和帶領團隊推動國家發展的能力，其次則是看好盧秀燕及蕭美琴，而台北市民眾最看好的是蔣萬安，為49.0%、其次盧秀燕47.0%，而基宜花東離島、或專科學歷、或中立民眾等群最看好盧秀燕、其次賴清德。

至於泛綠民眾目前最看好的無疑是賴清德，達81.1%、其次蕭美琴，為72.2%，泛藍民眾最看好的是盧秀燕，為78.8%、 其次蔣萬安，則是72.3%，民眾黨支持者最看好的是柯文哲，為75.7%，其次是盧秀燕，為56.7%