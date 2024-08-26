民調／6成國人不認兩岸是命運共同體　7成7反統一

兩岸關係瞬息萬變，台灣民意基金會今天公布最新民調，6成台灣人不贊成兩岸是命運共同體，6年來贊成者減少6.7個百分點，若以一個百分點為19.5萬成人計算，約減少130萬人，意味「兩岸命運共同體意識」在台灣持續消退中；另外，7成7不贊成「祖國終極統一」的主張，僅1成3贊成。

當民調問及「有人說，台灣人與大陸人都是炎黃子孫，所以大陸14億人的苦難也是我們的苦難，請問您贊不贊成？」結果發現：4.7%非常贊成，17.3%還算贊成，32%不太贊成，35.1%一點也不贊成，8.5%沒意見，2.4%不知道、拒答；顯示台灣人「兩岸命運共同體意識」相當稀薄。

與6年前相比，贊成者減少6.7個百分點，不贊成者增加4.9個百分點，以一個百分點等於19.5萬人來算，6年來有兩岸命運共同體意識的人減少130萬人，台灣民意基金會董事長游盈隆分析，如今已有超過3分之2的台灣人對「大陸同胞」沒有血濃於水、同甘共苦、休戚與共的感覺。

相較1996年台灣總統大選那年，台灣成年人中有4成6和「大陸同胞」有休戚與共的感覺，佔多數，3成9沒那種感覺。28年後，和「大陸同胞」有休戚與共感覺的人減少 23.6%，少了一半以上；而沒那種感覺的人多了27.9%，等於是提高7成以上。

游盈隆指出，一來一往，已嚴重弱化台灣海峽兩岸人民的感情連結，極大程度疏遠了兩岸人民的心理距離。這現象是如何形成的？誰造成的？這是悲劇或喜劇？這是海峽兩岸之間必然的歷史發展過程嗎？值得深究。

民調另外問及，「有人說，不管台灣與大陸的生活方式有多大差異，我們都要耐心的加以克服，完成祖國統一的神聖任務」，請問您贊不贊成？」結果發現：3.6%非常贊成，9.7%還算贊成，26.5%不太贊成，50%一點也不贊成，7.5%沒意 見，2.6%不知道、拒答。

結果顯示，台灣主流民意拒斥「完成祖國統一的神聖任 務」，只剩1成3呼應這樣的主張；過去6年間，台灣人對「祖國統一」或「兩岸終極統一」的態度出現巨大改變。贊成統一者下挫12.3 個百分點，反對者上揚12.5個百分點，被解讀是統派的重大挫敗，也是台灣本土派的重大突破。

相較1996年總統大選，台灣成年人中有4成5贊成追求「祖國統一」，3成7反對。在當時，統派是相對多數，反統一的人是少數。但28年後的今天，贊成者腰斬，減少了22.8 個百分點，反統一的人扶搖直上，增加了39.3個百分點。這是台灣總體政治發展最富戲劇性的轉變之一。

游盈隆指出，根據可靠的、長期的政治科學經驗研究，近30年來，台灣人對所謂「祖國統一」整體意向已發生巨大變化。台灣人反統一，追求獨立自主，已是大勢所趨，勿庸置疑。

此次訪問期間為8月12日至14日；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1075人，市話755人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點。