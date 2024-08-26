調查官涉栽贓賄選 藍批檢調看顏色辦案 「監院還在睡」

調查局雲林縣站前調查官陳文維，被控栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民買票，近日遭依教唆偽證、洩密等罪起訴。張麗善昨臉書貼文說，此案充分說明「選舉期間確實存在著羅織罪名狀況」，司法不該被當作操弄政治的工具、不該被玩弄，「或許有人會說，這是遲來的正義，但我認為，正義本來就該隨傳隨到，不應姍姍來遲」。

陳文維原偵辦主角北港朝天宮董事長，也是現任副議長蔡咏鍀昨受訪說，被指控賄選的事後來也查清楚了，經釐清和他沒有關係，「大家都沒事就好」，對調查官所發生的一些事情也不想再追究，對司法偵辦中的案子不便多做評論。

國民黨昨批評檢調體系看政治顏色辦案，積極向執政黨表忠。張麗善姪女、國民黨立委張嘉郡指出，本次案件是極為離譜的「押人取供」，是以不法方式介選。

國民黨文傳會主委李彥秀指出，檢調體系的腐化，是人民對於司法信任度持續探底原因之一；本來應該要作為打擊犯罪的調查局調查官，卻成為教唆偽證的犯罪者，讓檢調系統公信力更加殘破。該案不但是調查官為了自己陞遷、考績的惡劣作為，更讓人質疑，這樣的手法可能是檢調體系，看政治顏色辦案、積極向執政黨表忠的冰山一角。

張嘉郡指出，如果連司法都為政治服務，淪為打壓異己工具，人民又能如何自保？期許新政府能將這些「司法敗類」揪出來，避免未來再發生類似事件。

國民黨立委廖偉翔說，調查員紀律近期頻出狀況，包括涉詐、於北捷猥褻女子、婚外情等，現在又有調查員誣陷張麗善，根本是利用國家機器入人於罪、栽贓嫁禍，「監察院還在睡？調查局不用整頓？」賴清德總統應嚴肅面對，勿透過司法黑手整肅在野黨。

能源署組長涉弊 經部：已調整工作

記者林海／台北報導

經濟部能源署組長林文信被指涉入台南力暘光電案並遭起訴，國民黨立委王鴻薇痛批能源署行政調查無下文，且林文信還執行職務。經濟部昨天表示，判決確定前，基於「無罪推定」原則才維持林文信現職，但已對其工作內容進行調整，林文信不再接觸任何力暘案件。