新聞眼／禁談2026… 賴清德本命區刀光劍影最凶險

民進黨南部長久執政，形成「贏得初選就能贏大選」優勢，黨內下屆市長初選早已開戰，台南立委林俊憲、陳亭妃從看板戰、選黨職、地方會勘一路明爭暗鬥、互掠地盤，刀光劍影最凶險就在「本命區」。諷刺的是，黨政大權一把抓的賴清德此時下令不要談論二○二六選舉，如何讓各派系信服？抑或非賴屬意人馬，不必再白忙？

民進黨在台南執政超過卅年，賴清德當選總統，唯一在台南獲超過五成得票率，黨內意者拚市長初選，無可厚非。年初總統及立委選舉結束後，陳亭妃就以騎單車方式展開謝票，強調「黨內最高票」拉抬聲勢，之後接連跨區服務，向中央爭取補助，連番主動攻勢，讓林俊憲不得不加快腳步為全市服務，集結另三席立委郭國文、林宜瑾、賴惠員，過半數南市黨籍議員，更不諱言湧言會王定宇若不選市長，也會爭取支持。

五月間，賴系推郭國文參選台南市黨部主委順利當選，陳亭妃隨後布局中常委選舉，更是抽籤擠入一席，和也連任中常委的林俊憲擠入權力核心；兩人在地方會勘也能四處較勁，同一個災損，會分別邀中央部會南下會勘，甚至互批浪費行政效能。近期賴惠員、南市藍營議員蔡育輝各公布初選民調，竟分別呈現林俊憲和陳亭妃獲勝，雙方陣營爭得不可開交。

賴清德上周在中常會對黨內明確宣示團結，昨預定回台南出席廟宇活動，提前流傳的宣傳海報，竟又是賴與林俊憲同台。賴雖下禁令，但連子弟兵都不遵守，各擁勢力、各憑本事建立起城堡的派系，恐怕上有政策、下有對策。

賴清德當選後，不論新潮流、賴系、台南幫等獲得分配權力，瀰漫贏者全拿態勢，也難怪台南幫近期連三人出事，外界解讀反賴勢力成型。陳亭妃聲明不參與地方黨部主委選舉時，喊話「地方主委跟黨主席一樣是公共財」，昨她又說「主席在市長選舉，就是公共財」，在在提醒賴清德，若無法公平，本命區將是挑戰其領導威信的第一關。