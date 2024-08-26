賴清德台南參香 林俊憲、陳亭妃跟緊緊

賴清德總統日前要求民進黨內「不要在這個時間點談論縣市長選舉」，但有意角逐下屆台南市長的立委林俊憲、陳亭妃早已展開布局、明爭暗鬥。賴昨回台南參香廟宇、揭匾，林、陳一左一右緊隨、搶同框，不過安排站位，陳亭妃被指引到不同排。賴清德致詞僅為年初大選自己在台南獲最高得票率、六席區域立委全上致謝，未明挺子弟兵林俊憲，氣氛微妙。

賴清德「台南幫」官員、立委近期三人出事，外界聯想派系爭鬥、「反賴系」反撲，賴下達禁談選舉命令後昨首回台南，不料事先傳出活動宣傳海報，就是賴清德與林俊憲並列合體。廟方澄清，不分黨派邀請立委、議員、社區團體等來觀禮。

針對賴清德要求勿談選舉，林俊憲說，賴主席在中常會的「提醒」，是講全國各地（民進黨）情況，現階段應優先處理黨內遇到的執政問題；至於二○二六黨內初選，應要像「鴨子划水」低調處理，「呼籲各委員要『潛水式』進行，別讓外界誤以為民進黨又要打下一場選舉」。

「一切尊重賴清德主席。」陳亭妃說，現階段希望黨內同志別再拿賴清德的看板對外宣傳，因賴主席已連兩次在中常會表明態度，不再談論二○二六選舉，「他（指賴清德）已表達得非常清楚，整個市長局的部分，他就是不參與」，在這前提之下，賴在這場選舉就是一個公共財，「所以有拿賴看板的人，應知道主席態度很清楚」。

賴清德昨先後前往台灣首廟天壇、下大道良皇宮參香、揭匾，林俊憲、陳亭妃，以及湧言會立委王定宇，三人全程「跟緊緊」。雖然活動過程與賴難互動，但林、陳只要看到縫隙，就擠身站到賴的旁邊卡位，兩人同場沒交集，隔空喊話卻是火藥味滿滿。

賴在下大道良皇宮內參拜時，廟內空間有限，林俊憲、王定宇與市長黃偉哲、南市議長邱莉莉等人站到第一排，陳亭妃則被安排第二排；當要揭匾時，在國安人員指引下，賴清德「巧妙」與林俊憲、王定宇又站同排，王定宇還短暫與賴清德有說有笑，反觀陳亭妃被安排至另一側與廟方董事長張春堂、邱莉莉等人一同揭匾。

當賴清德準備離開時，陳亭妃趕緊卡上位，與林俊憲一左一右緊跟在賴身旁，陪同上車離開，眾人原以為總統行程已結束，但路旁民眾熱情揮手，賴臨時決定停車下來握手互動，讓林俊憲趕緊跑步跟上，就是要和賴清德「同框」，此時陳亭妃接受媒體採訪未趕上。