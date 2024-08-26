因應氣候變遷 全國明年逾500億治水

凱米颱風釀南部淹水災情多，賴清德總統昨到台南兩間廟宇揭匾祈福，提及和同等級的莫拉克颱風相比，治水成績已有顯著功效，明年全國治水預算將超過500億元，讓台灣更加安全。立委謝龍介嘲諷，當年「賴市長」要市民放心以後不會淹水了，結果還不是淹水，建議治水須把錢花在刀口上。

賴清德說，多年前莫拉克颱風來襲時，台南5萬多公頃地淹水，這次同等級、雨量也約略相同的凱米颱風來襲，台南淹水700公頃，顯見治水成績已有顯著功效。

賴清德也說，陳水扁當總統時編8年800億治水經費，馬英九接任後是6年660億，蔡英文時代推動前瞻基礎建設繼續治水，單今年就有300多億元預算，今年編列明年預算將再增100多億，經費超過500億元。賴指出，氣候變遷愈來愈嚴重，人民生命財產安全最重要，因此必須持續治水，讓台灣更安全，也因應氣候變遷。

賴清德認為治水有成，國民黨南市議會黨團發言人蔡育輝直言「見仁見智」，民進黨在台南執政30多年，或許解決一部分問題，這幾年較沒這麼容易淹水，但絕非一個人之功，此次大新營淹水嚴重是因八掌溪土堤潰堤，蓋這麼多滯洪池、抽水站，卻從沒提土堤改善計畫。

謝龍介表示，賴總統當台南市長說「以3年時間完成過去30年沒做好的治水工作，要台南市民放心，以後不會淹水了」，結果還不是淹水；說過大話的人，會找千萬個理由說現在比較輕微，以前淹5萬公頃、現在淹700公頃，有如「飽漢不知餓漢飢」。

由於前瞻基礎建設第1至第3期「水環境建設」補助，不論件數、核定總經費等都以高雄、台南和嘉義縣名列前茅，謝龍介認為，過去台南、高雄是中央治水經費補助最多的城市，但依然淹水，建議政府應對流域、區域治水做總檢討，找出過去投入卻成效不彰的問題，分區檢討才正本清源之道。

民進黨南市議會黨團發言人陳皇宇則說，仁德、永康等地區早年都是逢雨必淹的明星災區，但此次凱米颱風未傳出嚴重淹水災情，也讓民眾真的對治水工程有感。綠營議員朱正軒也說，面對極端氣候，須持續挹注經費提升水利環境，才能因應更劇烈的降雨考驗。