賴清德執政將滿百日 黨政人士：賴卓體制打團體戰

賴清德總統執政即將滿100天，據了解，賴總統27日就任滿百日當天並無記者會行程，而是用一般行程度過100天中的1天。黨政人士表示，賴政府上任100天施政面臨軍演、朝小野大國會擴權、風災等諸多挑戰，從「賴卓體制」下的府院黨作風，可以窺見不以個人主義、英雄主義面對民意，而是用「團體戰」齊步走的形式。

據了解，府院事先在執政100天的媒體規劃上有高度分工與默契，由行政院長卓榮泰所率領的行政團隊，對大眾進行施政報告，包括總預算、打詐、能源、經濟發展等重要民生議題，都由卓榮泰、行政院副院長鄭麗君兩人接受媒體專訪進行論述，賴總統則專注國防、外交等事務，與行政院分進合擊論述100天施政。

府院在100天以來主打「團體戰」，黨政人士說，從過去所發生的三件事，可窺見賴卓二人高度默契與分工。首先，7月凱米風災造成中南部縣市豪雨成災，颱風過後首日，賴清德即率領行政團隊「兵分四路」勘災，卓榮泰、鄭麗君、國防部長顧立雄在同一天上午分別前往全台六縣市關心災情。而在風災過後連續三日，行政團隊持續在全台不同縣市進行勘災及善後處理，並針對不同縣市受到的災損給予對應的政策補助。與以往行政團隊緊跟總統、閣揆大部隊視察的情況不同，賴總統上任後首場「勘災政治學」，透露出執政團隊決策模式與默契。

黨政人士說，其次，賴總統就職滿月時宣布成立三大委員會，包含國家氣候變遷對策委員會、全社會防衛韌性委員會及健康台灣推動委員會，替國家發展擬定戰略，與民間展開對話，目前已順利召開氣候變遷及健康台灣兩個委員會的第一場會議。三大委員會皆由賴總統、行政部會以及民間共同參與，賴總統在委員會時強調，部會在委員會進行報告時都已向卓榮泰報告核定過，總統府積極與民間對話、向國際汲取經驗並研擬戰略性策略方向；行政院則實際進行政策擬定、預算配置與細節規劃，府院各司其職，期盼以最快速、有效率的方式來因應台灣所面臨的挑戰。

第三，黨政人士說，國會擴權案憲法法庭攻防也是府、院、黨團，分別進行針對「立法院職權行使法」等修正案違憲疑慮的部分進行分工與論述，與總統相關的國情報告、與行政院相關的藐視國會罪、國會調查權等，府院黨團分工細緻，向國人清楚論述立法院職權行使法違憲侵害人民的權利。

黨政人士強調，府院高度默契的背後關鍵是賴、卓2人長年合作所培養出來的深厚信任基礎。賴總統在擔任行政院長期間，卓榮泰任政院秘書長，彼此具有共同的價值與目標，而後卓榮泰接任民進黨主席，又在賴上任總統後成為首任內閣，一路輔佐賴至今。2人在個性上不只互補，更是亦師亦友、相知相惜。若以知名動漫「進擊的巨人」來比喻，賴總統就像調查兵團的艾爾文團長，卓榮泰則是里維兵長，2人各有所長、合作無間。