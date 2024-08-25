立院新會期將展開 朝野聚焦賴政府首提總預算案

立法院新會期將展開，114年度總預算將是焦點。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，總預算案是新會期的重中之重，會全力捍衛預算，論述正當性，爭取藍白支持。國民黨團書記長洪孟楷則說，預算當用則用，當省則省，一定會專業審查、嚴格把關。

立法院新會期將在9月開始，這會期朝野黨團將審查行政院所提出，歲入歲出皆創新高、逾新台幣3兆元的114年度總預算案。由於上會期處理國會職權修法，朝野黨團數度爆發衝突，各界關心朝野黨團在新會期能否緩和劍拔弩張態勢並修補關係，如期通過總預算案。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天接受中央社記者訪問時表示，這次的總預算案是總統賴清德與行政院長卓榮泰第一次編列的預算，可以彰顯未來國家發展重點，總預算攻防是新會期的重中之重，執政黨會全力捍衛預算，並論述預算的正當性，爭取藍白支持。

吳思瑤指出，至於NCC、考試院及大法官等人事同意權案，一定是高張力政治攻防的重點；法案部分，雖然是預算會期，但在野黨還是有提出一些高度政治性法案，例如公職人員選罷法、憲法訴訟法、年金改革相關法案、國家安全戰略法草案等。

吳思瑤說，執政黨的理念是要對社會訴求穩健、進步，並推動相關民生法案，例如體育暨運動發展部籌備相關法案將是下會期重要法案；盼在野黨不該一再杯葛，以違憲法案癱瘓政府、杯葛人事同意權。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷指出，目前國民黨團正在盤點各項民生法案，包括經濟、民生、防詐等層面都是關注焦點，其中學生輔導法、吹哨者保護法、財劃法及消防法等，上會期已經討論過，下會期可能就會推動，希望在年底前完成三讀程序。

有關114年度中央政府總預算案，洪孟楷表示，賴政府上任後的第一筆總預算案編列就突破3兆元，還不包含特別預算。預算當用則用，當省則省，編列這麼大筆預算是否真能夠合理照顧全國民眾，以及真的把預算花在刀口上，這是立法院下會期審查重點，一定會專業審查、嚴格把關。

針對NCC委員、考試委員以及大法官人事案，洪孟楷說，國民黨團的立場不變，就是專業審查、嚴格把關，不會阻擋人事審查，看民進黨團什麼時候排，國民黨團就直球對決。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡接受中央社記者訪問時表示，黨團23日有舉行政策共識會議，由民眾黨主席柯文哲親自主持，針對總統大選期間柯文哲所提的政見，以及時事議題進行討論；另外因為這會期是預算會期，也將針對相關部會的預算有所攻防。

陳智菡指出，包括租賃住宅市場發展及管理條例、住宅法、再生能源發展條例的修法，以及個人資料保護委員會組織法、媒體議價法、反媒體壟斷法草案等，都可能列為民眾黨團新會期的優先法案。