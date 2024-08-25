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執政將滿100天 賴總統三管齊下搶攻青年認同

中央社／ 台北25日電
黨政人士指出，賴總統上任近100天期間，透過行動、政策、社群三管齊下，提升年輕族群支持度。圖／聯合報系資料照片
黨政人士指出，賴總統上任近100天期間，透過行動、政策、社群三管齊下，提升年輕族群支持度。圖／聯合報系資料照片

2024總統大選，賴清德以40.05%得票率勝選，但與2020年前總統蔡英文相比，選票流失超過17個百分點，年輕選票被認為是最大痛點。黨政人士今天說，賴總統上任近100天期間，透過行動、政策、社群三管齊下，提升年輕族群支持度。

黨政人士引述台灣民意基金會7月的民調指出，賴總統20歲至24歲贊同度飆升，達到63.1%，比6月高出26.7個百分點。

黨政人士表示，賴總統對年輕世代的重視，早在上任前就已開始行動。身兼民進黨主席的賴清德，在當選總統後宣布捐出新台幣1.6億元選舉補助款，其中一部分款項要特別提供給青年黨工，作為進修使用的獎學獎勵金。據了解，此計畫經費，4年共有將近2800萬元可以使用。

此外，民進黨過去這段期間，包括青年部、性平部、新住民部、中國部、民主學院等幾乎「全黨動起來」，舉辦超過50場營隊、課程、講座等多元青年活動，深入第一線實地了解青年需求，傾聽年輕人聲音。

政策方面，黨政人士指出，賴清德在競選期間提出的青年政策「投資未來世代」，在上任100天內逐步兌現，包括高中職免學費、私立大學學費補助、年輕族群心理健康方案、租金補貼等。其中租金補貼政策根據國土署統計，18歲到25歲的年輕人對此項政策滿意度超過7成，顯示對年輕世代有明顯實質幫助。

社群方面，黨政人士說，賴總統在各社群平台的表現皆持續上升，其中又以IG、Threads這兩個年輕人較常使用的平台最為明顯。從5月至今，賴總統的IG從22萬追蹤數成長到27萬，Threads也從19萬成長到26萬，增加近5萬至7萬粉絲。

黨政人士表示，不同社群平台的操作策略也有所不同。臉書（FB）專攻政策、日常行程等總統工作形象，在IG 和Threads則鎖定年輕族群，像是與北一女的愛心臉頰合照、為變裝皇后妮妃雅打氣的支持影片、領養斷肢狗狗斑斑的暖心貼文；奧運期間除即時關注比賽情況，也發布文化奧運、戰機伴飛、與選手自拍合照等訊息，成功創造「賴桑人設」。

民進黨 賴清德

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