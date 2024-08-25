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減少初選裂痕 羅文嘉籲「綠營要趁早部署」：局勢變化快

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
談及2026年的縣市長選舉，羅文嘉說政治局勢變化快，現在預測誰出線都還太早，但希望高雄、新北等縣市透過協商就能有共識，減少初選成本和裂痕。記者宋原彰／翻攝
談及2026年的縣市長選舉，羅文嘉說政治局勢變化快，現在預測誰出線都還太早，但希望高雄、新北等縣市透過協商就能有共識，減少初選成本和裂痕。記者宋原彰／翻攝

海基會副董事長兼秘書長羅文嘉，日前上前總統陳水扁的廣播節目接受專訪，兩人談及2026年的縣市長選舉，羅文嘉說政治局勢變化快，現在預測誰出線都還太早，但希望高雄、新北等縣市透過協商就能有共識，減少初選成本和裂痕，2026選舉對賴清德執政團隊而言很重要，因此越早部署越好，任何人有意願都能參加初選。

對於2026選局，羅文嘉表示，還是很難判斷，政治局勢比以前變換得還快，選票移動週期也很短，蔡英文執政的兩次期中選舉，民進黨都輸得很慘，但總統大選卻贏很多，因科技資訊流通快速、年輕選民頻頻加入造成局勢轉換快；他強調民進黨有初選機制，任何人、任何派系只要有意願，通過初選都能成為候選人，「民進黨的好處是，只要是黨的提名人，選民都會齊心支持」。

羅文嘉說，黨內初選分為兩階段，先經過協調，未取得共識才進入初選階段，2026選舉對賴清德執政而言很重要，因此越早部署越好，人選越早決定，對黨而言較好，尤其在第一階段協商有共識，就能減少初選成本和裂痕，即便走到初選，相信最後的結果仍是圓滿；陳水扁也同意政治局勢變化快，現在談論成敗還太早，「沒有穩贏和穩輸」。

羅文嘉過去曾競選台北縣長，對上國民黨周錫瑋僅輸19萬票，他說當年輸對方10%得票率，後來的地方歷屆選舉，藍綠差距越來越大，期中選舉本來就對執政黨不利，最後沒辦法勝出，主要仍是個人努力不夠；陳水扁也說台北縣一直就是藍大於綠，過去尤清、蘇貞昌雖曾執政8年，但選舉都只小贏，後來其他重量級綠營大咖都沒辦法奪下執政權。

談及2026年的縣市長選舉，羅文嘉說政治局勢變化快，現在預測誰出線都還太早，但希望高雄、新北等縣市透過協商就能有共識，減少初選成本和裂痕。記者宋原彰／翻攝
談及2026年的縣市長選舉，羅文嘉說政治局勢變化快，現在預測誰出線都還太早，但希望高雄、新北等縣市透過協商就能有共識，減少初選成本和裂痕。記者宋原彰／翻攝

民進黨 羅文嘉 賴清德 陳水扁

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