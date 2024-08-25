影／後悔罷韓？ 邱議瑩喊「川伯錯了」：高雄人後悔一開始投錯人

台北市副市長李四川為基隆市長謝國樑站台，提及高雄人後悔罷免韓國瑜，這番談話內容引發高雄綠營人士猛力抨擊。立委邱議瑩指出，「川伯，你大錯特錯」，高雄人後悔的是一開始投錯人，讓高雄慢了2年才大爆發。

邱議瑩指出，一個城市是否進步、施政是否有感，問市民最知道，在遠見雜誌的「2024年縣市長施政滿意度調查」中，高雄市長陳其邁不只奪下「五星級市長」，更創下滿意度新高。

此外，陳市長這幾年力推產業轉型，台積電、輝達、AMD都來到高雄，形成最完整的半導體產業聚落；高雄的演唱會經濟，帶動觀光，展現城市軟實力。另有輕軌成圓、與日本共同合作水果祭、和法國合辦生活節、社宅上看2萬1000戶等項進步，市民感受在心裡。

邱議瑩建議，或許川伯有心新北市長，但現在還是台北市副市長，多把時間跟關注用在輔佐台北市政，遠比多說政治語言更符合身份。往事並不如煙，陳其邁時期高雄的進步，以及韓國瑜時期高雄的停滯，市民自有公道。

李四川曾任高雄市副市長。邱也向李四川喊話說，「川伯你是不是太久沒來高雄了」，若對高雄不了解，歡迎川伯來高雄，她願意當響導帶川伯走走看看，5這樣就會知道，高雄進步有多多，高雄人現在有多麼驕傲跟光榮。