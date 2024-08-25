模糊論述中華民國 學者：對國家有利

總統賴清德於823砲戰紀念日發表「捍衛中華民國」言論、加上立法院長韓國瑜近日說要「辦好中華民國的生日」，是否都是「戰略模糊」？學者曲兆祥受訪時指出，兩黨長期對中華民國模糊的論述，讓台灣得以穩定發展至今，其實對台灣有利；但學者張亞中認為，國民黨兩岸論述模糊，恐讓民進黨「文化台獨」更猖獗，也使藍營支持者逐漸離去。

賴清德在823砲戰紀念日時前往金門，致詞時表示有決心保護台澎金馬、捍衛中華民國。他強調，台灣不再尋求「反攻大陸」，但是也不願意受共產黨統治；另一方面，今年的雙十國慶籌備委員會主委由立法院長韓國瑜擔任，他特別表示要辦好「中華民國」的生日。

模糊有助國家發展

雙方雖都有提到「中華民國」，但對於兩岸的論述仍相當模糊，讓人民無所適從。對此，師大政研所教授曲兆祥受訪時表示，論述模糊的問題長期存在，但若對選民或台灣不利，早就發生問題，但如今台灣發展的還不錯，證明即使藍綠對立，但「中華民國」仍是藍綠兩黨兩岸關係論述的共識。

「民進黨現在就是將中華民國工具化，需要的時候才拿出來！」曲兆祥說，但民進黨不會進一步闡述「維護中華民國」的清楚概念，畢竟如果真的捍衛中華民國，就要處理《憲法》、領土與對中華人民共和國的關係，賴清德於就職時已經說「兩岸互不隸屬」，等於承認中華人民共和國，但我國《憲法》其實是不承認對岸的。

曲兆祥指出，民進黨總是說「台灣是主權獨立的國家，它的名字叫做中華民國」，但此中華民國與1912年創立的中華民國有關嗎？民進黨始終迴避這個問題。曲兆祥認為，各黨都有各自的中華民國論述，但從實踐上證明，模糊的中華民國論述，或能有助維護台灣的國家安全。

藍退縮恐失去尊重

但前台大政治系教授、孫文學校校長張亞中在臉書發文表示，經歷前總統蔡英文八年執政後，國民黨中央的兩岸論述更形退卻，對文化史觀認同、九二共識等兩岸大論述，態度越來越模糊，越來越閃躲，長久下去，只會自失立場，不僅得不到社會的尊重，反而會讓原本支持者逐漸失望而離去。

他指出，國民黨不分區立委翁曉玲日前在中華隊羽球男雙「麟洋配」於奧運奪金時，在微信發文表示是「中國人的驕傲」，遭綠營及側翼持續圍剿，藍營僅有前總統馬英九由基金會執行長蕭旭岑聲援，國民黨人大多選擇閃躲問題，顯示出黨中央完全沒有準備、沒有信心、也沒有意願在兩岸議題上與民進黨全面對戰。

需有不同聲音刺激

「民進黨推動文化台獨成功，還有黨中央親美，都讓國民黨兩岸論述模糊！」張亞中強調，在一切為選舉的考量下，國民黨中央與民選的政治人物多選擇噤聲，但黨內基層仍有很多堅持「中華史觀」、「九二共識」、「台灣人也是中國人」的認同者，如果仍是檯面上現有的權力者來競逐主席，類似這次翁曉玲事件的狀況看起來仍不會改變。

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