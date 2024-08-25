賴清德、卓榮泰延續深厚默契 施政百日打造府院團體戰

賴政府執政將滿一百天，行政院長卓榮泰近期頻上各大平面、電子媒體接受專訪，力拚一百天施政成績讓人民有感。知情人士透露，施政百日當天，由卓榮泰所率領的行政團隊對大眾進行施政報告，包括總預算、打詐、能源、經濟發展等重要民生議題。

據了解，賴清德總統在8月27日滿一百天當日並無記者會行程，而是用一般行程度過一百天中的一天，府院事先在執政一百天的媒體規劃上有高度分工與默契，賴總統則專注國防、外交等事務，與行政院分進合擊論述一百天施政。

府院在一百天以來主打「團體戰」。首先，七月凱米風災造成中南部縣市豪雨成災，颱風過後首日，賴總統即率領行政團隊「兵分四路」勘災，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、國防部長顧立雄在同一天上午分別前往全台六縣市關心災情。與以往行政團隊緊跟總統、院長大部隊視察的情況不同，賴清德上任後首場勘災政治學，透露出執政團隊決策模式與默契。

第二，賴總統就職滿月時宣布成立三大委員會，包含「國家氣候變遷對策委員會」、「全社會防衛韌性委員會」及「健康台灣推動委員會」，替國家發展擬定戰略，與民間展開對話，目前已順利召開氣候變遷及健康台灣兩個委員會的第一場會議。

三大委員會皆由總統、行政部會以及民間共同參與，賴清德在委員會時強調，部會在委員會進行報告時都已向行政院長卓榮泰報告核定過，總統府積極與民間對話、向國際汲取經驗並研擬戰略性策略方向；行政院則實際進行政策擬定、預算配置與細節規劃，府院各司其職，期盼以最快速、有效率的方式來因應台灣所面臨的挑戰。

第三，國會擴權案憲法法庭攻防也是府、院、黨團，分別進行針對《立法院職權行使法》等修正案違憲疑慮的部分進行分工與論述，與總統相關的國情報告、與行政院相關的藐視國會罪、國會調查權等，府院黨團分工細緻，向國人清楚論述《立職法》違憲侵害人民的權利。

知情人士透露，府院高度默契的背後關鍵是賴卓二人長年合作所培養出來的深厚信任基礎，賴總統在擔任行政院長期間，卓榮泰任政院秘書長，彼此具有共同的價值與目標。

知情人士笑稱，兩人在個性上不只互補，更是亦師亦友、相知相惜，以知名動漫《進擊的巨人》來比喻，賴總統就像調查兵團的艾爾文團長，卓榮泰則是里維兵長，兩個各有所長、合作無間，而兩人在一起的時候，更是發揮一加一大於二的超高戰力。