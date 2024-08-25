難得超越藍綠黨派 施明德、連戰展現情操

在已故前民進黨主席施明德近日的新書發表會上，民進黨籍的監察院長陳菊、外交部長林佳龍，與泛藍學者管中閔、國民黨前台北市長郝龍斌一同合影，展現施主席跨越黨派的魅力；前副總統連戰日前的鑽石婚宴，也讓國民黨不同立場的政要韓國瑜、王金平與洪秀柱等到場祝福；只是台灣愈來愈少這種超越黨派、派系的領袖，恐讓社會更加對立。

領袖超越藍綠與派系

立法院23日舉行「我只帶來信心：施明德語錄」新書發表會，雖然施明德以經過世，但包括陳菊、前立法院長王金平、林佳龍、郝龍斌、前台大校長管中閔、資深媒體人陳文茜等人出席，這些政要的政治立場其實大相逕庭，但卻願意為了施明德而一起站台、合影，也凸顯藍綠的政治板塊並非鐵板一塊、無法鬆動。

隔天，連戰於台北寒舍艾美酒店舉行60週年「鑽石婚宴」，國民黨從前副總統蕭萬長、前立法院長王金平、前國民黨主席吳伯雄與洪秀柱，以及立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、基隆市長謝國樑等藍營要角，幾乎大集合的到場慶賀。同時，國民黨主席朱立倫，以及新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘則贈送花籃祝賀，彰顯連戰在黨內跨越派系的凝聚力。

缺乏跨黨認同人選

只可惜，這樣超越藍綠或派系的場面恐怕愈來愈少見。民進黨近日因罷樑與國民黨鬧得不可開交，民眾黨主席柯文哲因政治獻金帳務問題遭綠、藍圍攻，民進黨在國會改革上則與藍白勢不兩立，各方都彼此不妥協。其實若有超越藍綠的政治領袖可以協助調節紛爭，就不會有那麼多緊張對立。

綜觀檯面上可能的人選，前總統馬英九曾試圖促成藍白合但失敗，前總統蔡英文卸任後也少問政事，民進黨立院總召柯建銘一向擺出戰狼姿態，而總統賴清德不只沒有協調國會改革的衝突，還親自向憲法法庭聲請釋憲，黨內如今正因2026年地方選舉，面臨激烈的派系鬥爭。

如今社會因為罷樑、國會改革與政治獻金案陷入無窮盡的對立，政治結構上仍是行政與立法激烈對抗，在沒有人願意妥協下，民眾多麼期待有超越藍綠、為國為民的聲音出現。只可惜能有如此呼求、獲得跨黨認同的領袖，已經愈來愈少，令人無限惋惜。

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