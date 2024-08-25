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再會北約前助理秘書長 夏立言：兩岸和平穩定至關重要

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨副主席夏立言23日代表黨主席朱立倫，接見前北約（North Atlantic Treaty Organization, NATO）助理秘書長Giedrimas Jeglinskas。圖／國民黨提供
國民黨副主席夏立言23日代表黨主席朱立倫，接見前北約（North Atlantic Treaty Organization, NATO）助理秘書長Giedrimas Jeglinskas。圖／國民黨提供

國民黨副主席夏立言23日代表黨主席朱立倫，接見前北約（NATO）助理秘書長耶格林斯卡斯（Giedrimas Jeglinskas）。會中雙方針對兩岸關係及國際情勢深度交換意見，國民黨也重申「親美、友日、和陸」路線，期待台灣和北約未來能有更多層面的合作，為印太地區的和平穩定貢獻。

夏立言表示，他代表朱立倫歡迎耶格林斯卡斯時隔一年再次來訪國民黨，並感謝他對台灣的持續關係及支持。他指出，包含北約在內，國際社會上越來越多人開始密切關注台海局勢，兩岸關係緊張導致的區域情勢升高也絕非世界各國所樂見。

夏立言指出，國民黨將堅持「國防」（Defense）與「對話」（Dialouge）並行的2D戰略，在支持我國防安全的同時，也維持與對岸的溝通管道及兩岸和平穩定的現狀，這對現階段的台灣而言至關重要。

夏立言表示，強調，國民黨作為一個「務實且負責任」的政黨，會持續在「親美、友日、和陸」的路線之下，積極拓展台灣在國際社會的有意義參與。同時，他也期待台灣和北約在未來能有更多層面的合作，共同為印太地區的和平穩定做出貢獻。

夏立言說，他曾在我國1992年於拉脫維亞設立總領事館時造訪立陶宛，如今多個年頭過去，立陶宛已發展為一成熟、制度完善的民主國家，令人十分驚艷。國民黨高度期待與立陶宛在經貿、文化等各領域加深交流合作，夏立言並期待再次造訪這個美麗的國度。

耶格林斯卡斯現為美國華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）的資深非常駐研究員，曾任北約助理秘書長、立陶宛國防部副部長。

國民黨 夏立言

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