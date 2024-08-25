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3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

未掛五星旗長榮道歉 國民黨籲尊重、批政府帶頭說風涼話

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨中央黨部。記者林伯東／攝影
國民黨中央黨部。記者林伯東／攝影

巴黎長榮桂冠酒店被大陸網紅質疑未掛五星旗事件延燒，長榮集團昨發聲明致歉，並強調認同「九二共識」及「反對台獨」。國民黨大陸事務部主任林祖嘉今天表示，長榮集團聲明既已揭櫫創辦人張榮發的經營理念，也適當表達歉意，其意願理應獲得各方尊重。國民黨不樂見有關方面出現傷害兩岸人民情感的作為，更不樂見網路上任何鼓動兩岸敵對的言論。

林祖嘉表示，九二共識是在李登輝總統執政期間，由我方政府主動提出，被陸方接受後，就成為兩岸行之有效的共同政治基礎。自1993年兩岸達成辜汪會談以來，至今已經30多年。歷史經驗顯示，只要堅持九二共識、反對台獨的立場，台海就能維持和平穩定，反之則不然。這是無法忽視的客觀事實。

林祖嘉指出，長榮集團昨發布聲明，不僅是張榮發一貫的理念，也與國民黨長久以來，推動兩岸關係和平發展的路線不謀而合。長榮集團的聲明既然已經揭櫫張榮發的經營理念，也適當表達了歉意，其意願理應獲得各方尊重。國民黨一向以維護台海和平穩定、促進兩岸交流合作為己任，絕不樂見有關方面出現傷害兩岸人民情感的作為，更不樂見網路上任何鼓動兩岸敵對的言論。

國民黨也呼籲民進黨政府，執政黨和政府有責任和緩兩岸關係、確保兩岸民間可以安穩的互動。而不是放任關係惡化、讓台灣企業暴露在政治風險之中，主事者甚至還帶頭說風涼話。如此不負責任的作為，相信全民也都看在眼裡。

九二共識 國民黨 長榮

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