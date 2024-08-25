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3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

賴清德提醒暫勿談黨內初選 林俊憲陳亭妃各有解讀

中央社／ 台南25日電

民進黨主席賴清德在21日中常會提醒黨內暫勿談論縣市長選舉問題，被認為已布局下屆台南市長黨內初選的立委林俊憲、陳亭妃今天都陪賴總統在台南跑行程，被問及此事也各有解讀。

身兼民進黨主席的總統賴清德今天先後到台南市台灣首廟天壇與下大道良皇宮參香、揭匾，台南市長黃偉哲、議長邱莉莉與多名議員等人陪同，被外界認為布局競爭下屆台南市長黨內初選較積極的林俊憲與陳亭妃，以及王定宇3名立委也到場。

陳亭妃在參香、揭匾行程後接受媒體聯訪，被問到對賴清德在民進黨中常會提醒黨內暫勿談論縣市長選舉一事看法，陳亭妃表示，賴清德在中常會中提到，現階段不適宜談2026市長選舉，因為太早了，而且已經表達非常清楚，賴清德本人是公共財，在這一層選舉部分就是不參與。

她說，現階段所有人就不要再拿賴清德看板到處對外宣傳，因為賴清德態度很清楚，基本上要求大家就是不談論2026，一切都尊重黨主席。

林俊憲隨後也被媒體問到此事，他說，賴清德在中常會所講是針對全國，認為民進黨現階段應優先處理執政遇到的問題，至於選舉、黨內初選應比較低調、鴨子划水，不必要在這個時間點讓外界以為民進黨初選又開始了、又在搞下一場選舉，希望在這方面大家用比較潛水式的方式來進行。

賴清德

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