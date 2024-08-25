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3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

張麗善遭調查官栽贓 廖偉翔批調查局紀律出問題

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
雲林縣長張麗善。圖／聯合報系資料照片
雲林縣長張麗善。圖／聯合報系資料照片

雲林縣調查站前調查察官陳文維被控偵辦雲林縣議員蔡咏鍀案時，教唆在押被告出庭作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及買票。國民黨立委廖偉翔指出，調查官頻出事件，調查局紀律出現嚴重問題，應該重新整頓，也呼籲賴清德總統別透過司法黑手整肅在野黨，導致全民不再信任司法。

廖偉翔表示，調查員紀律近期頻出狀況，包括涉詐、於北捷猥褻2名女子、惹出婚外情等。現在又有調查員誣陷張麗善，根本是利用國家機器入人於罪、栽贓嫁禍。監察院還在睡？調查局不用整頓？

廖偉翔批，陳文維是司法界老鼠屎，此種作為，必加深民眾認為調查員會誘導辦案的既定印象。 調查官行事荒謬、紀律荒廢，斬暴精神蕩然無存。

廖偉翔呼籲，清德總統應嚴肅面對，勿透過司法黑手整肅在野黨，也別誣陷善良的人，否則將使一般民眾難以信任司法。

國民黨立委廖偉翔。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委廖偉翔。圖／聯合報系資料照片

司法 廖偉翔 雲林

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