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總統府發言人李問贈海理來自戰地的禮物 背後原因曝光

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府發言人李問今天表示，適逢八二三砲戰66周年，他致贈美國前駐聯合國大使海理一瓶馬祖高粱紀念酒，來自昔日戰地前線島嶼的高粱，更是要感謝國際友人的支持，對於維繫台海和平穩定所做的一切努力。圖／取自李問臉書
總統府發言人李問今天表示，適逢八二三砲戰66周年，他致贈美國前駐聯合國大使海理一瓶馬祖高粱紀念酒，來自昔日戰地前線島嶼的高粱，更是要感謝國際友人的支持，對於維繫台海和平穩定所做的一切努力。圖／取自李問臉書

受邀訪台的美國前駐聯合國大使海理（Nikki Haley）昨天表示，台灣儘管面對中國的霸凌，依然積極前行，非常令人讚賞。總統府發言人李問今天表示，適逢八二三砲戰66周年，他致贈海理一瓶馬祖高粱紀念酒，來自昔日戰地前線島嶼的高粱，更是要感謝國際友人的支持，對於維繫台海和平穩定所做的一切努力。

李問透過臉書表示，適逢八二三砲戰66周年，他送給海理一瓶馬祖高粱紀念酒。這瓶58度高粱，由馬祖酒廠出產，是2024年限定版的賴清德 總統、副總統蕭美琴的就職紀念酒。

李問表示，致贈給海理來自昔日戰地前線島嶼的高粱，更是要感謝國際友人的支持，對於維繫台海和平穩定所做的一切努力。過去歷史上，1958年八二三砲戰，不僅仰賴全體國人不分族群與地域的團結，更獲得美國在海上運補和火砲武器上的支援，守住台澎金馬、捍衛國家主權，為日後和平的維繫與民主發展奠定不可或缺的基礎。

李問強調，不論是過去或現在，國際社會的支持，對國家生存發展的重要性，有增無減。他也要特別感謝海理昨天在台北舉行記者會，肯定賴總統及政府團隊的專注與堅定。

李問 美國 馬祖

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